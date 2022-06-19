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İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı!

İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. İstanbul'da bazı yerlerde 25 lira olarak belirlenen park ücreti 50 ve 60 TL'ye yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB yönetimi personel maaşlarına yapılan zam nedeniyle park ücretlerine de zam talebinde bulunmuştu.

İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı!
Ekleme: 19.06.2022 - 13:27 Güncelleme: 19.06.2022 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK), otopark ücretlerine yapılan yüzde yüz zamla gündeme geldi.

Ücretler yüzde yüz artınca, önceden 25 lira olan tam gün ücreti 50-60 liraya kadar yükseldi.

İSPARK internet sitesi incelendiğinde, Bebek'teki parkların 60 lirayı bulduğu görüldü.

İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı!

İBB yetkilileri zammın nedeninin ‘işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri nedeniyle' yapıldığını ileri sürerken, saha personeline yüzde 20 zam yapıldığı öğrenildi.

İBB Meclisi'nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti.

İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti.

Fakat gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25'ten fazla olduğu anlaşılıyor.

0-1 saat otopark ücretleri 18 lira 1-2 saat otopark ücretleri 23 TL 2-4 saat otopark ücretleri 30 TL

4-8 saat otopark ücretleri 35 TL

İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı!

İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı!

İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı!
İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı!
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