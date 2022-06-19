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İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...

Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ederken İngiltere'den çarpıcı bir çıkış geldi. İngiliz General Sir Patrick Sanders, ordusuna 'Savaşa hazırlanın' talimatı verdi. İngiliz askerlerinin yakında Avrupa'da yeniden savaşmaya ihtiyacı olabileceğini dile getiren Sanders'tan olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı geldi.

Ekleme: 19.06.2022 - 17:02 Güncelleme: 19.06.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...
Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ederken İngiltere'den yürekleri ağza getiren bir talimat geldi. İngiltere ordu kumandanı General Sir Patrick Sanders 'Üçüncü Dünya Savaşı' çıkışında bulunarak ordusuna 'Hazırlanın' talimatı verdi.

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'daki savaş endişeleri giderek tırmanıyor. İngiltere'nin yeni ordu komutanı Sanders konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Olası bir Üçüncü Dünya Savaşı'nda Rus ordusuyla savaşmaya hazırlanmaları gerektiği talimatı verdiği öğrenilen Sanders'ın Rusya Ukrayna savaşının yeni bir güvensizlik çağına yol açtığını dile getirdi.

İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...

The Sun'a dayandırılan haberde, Sanders'in ordu komutanı olmasının ardından ilk kez konuştuğu bilgisi yer aldı.

Sander konuşmasında 'Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturmak için büyük bir zorunluluk var' ifadelerini kullandı.

General Sanders açıklamalarında '1941'den beri Avrupa'da bir kara savaşının gölgesinde ordunun komutasını üstlenen ilk Genelkurmay Başkanıyım.' ifadelerini kullandı.

İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...

Kuzey İrlanda, Kosova, Irak ve Afganistan'daki operasyonları komuta ettiğini belirten Sanders, orduyu modernize etme planlarını hızlandırma ve krizlere daha hızlı yanıt vermek adına denizaşırı ülkelere daha sık konuşlanma sözü verdi.

Açıklamlar, Vladimir Putin'in İngiltere'nin Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerinden birine karşı bir saldırı başlatabileceğine dair artan endişelerin ardından geldi.

İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Ukrayna ziyaretinden döndükten sonra İngilizleri 'uzun bir savaş için kendilerini hazırlamaları gerektiği' konusunda uyarmıştı.
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İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...

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