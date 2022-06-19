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Göçün Davos'u İstanbul'da! 54 ülkeden temsilciler katılacak!

Türkiye göç konusunda önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. İstanbul’da yarın başlayacak “Parlamentolar, Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İş birliği ve Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?” konulu konferansa 54 ülkenin meclislerinden temsilciler katılacak. Göçün temel sebepleri ve çözümler ele alınacak.

Göçün Davos'u İstanbul'da! 54 ülkeden temsilciler katılacak!
Ekleme: 19.06.2022 - 12:46 Güncelleme: 19.06.2022 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Göçün Davos'u İstanbul'da! 54 ülkeden temsilciler katılacak!
Türkiye göç konusunda dünyanın dikkatini çekebilmek amacıyla, tıpkı ekonomi dünyasını buluşturan Davos Zirvesi gibi önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un girişimiyle “Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İş birliği ve Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?” konulu küresel bir parlamenter konferans düzenlenecek. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan konferansa 54 ülkenin meclislerinden temsilciler katılacak. Konferansa

4 ülke Senato Başkanı,

7 ülke Meclis Başkanı,

7 ülke de Meclis ve Senato Başkanvekili düzeyinde katılım sağlayacak. Farklı ülkelerden temsilciler, tüm dünyayı ilgilendiren göç sorunu ile ilgili kendi deneyimlerini paylaşacak.

GÖÇÜN SEBEBİNE MERCEK
Açılış konuşmasını TBMM Başkanı Şentop ile Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'nun yapacağı konferansın ilk oturumunda uluslararası standartlardaki hedefler, taahhütler, uygulamadaki ilerlemeler ve eksiklikler görüşülecek. Ana konuşmacı olarak Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın yer alacağı oturumda Uluslararası Göç Örgütü Yetkilisi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi ile Uluslararası Göç ve İnsan Hakları Uzmanları konuşacak. Konferansta, zorunlu göçe karşı sürdürülebilir çözümlerin neler olabileceği tartışılacak. Göçün kaynak ülkelerdeki temel sebepleri ele alınacak. Sınır idaresi ve sınır aşan suçlarla mücadele de dahil olmak üzere düzensiz göç ve hakların korunmasına yönelik yaklaşımlar değerlendirilecek.

Türkiye'ye özel oturum
Konferansın ikinci gününde dünyada en fazla yerinden edilmiş insanı barındıran ülke olarak Türkiye'nin tecrübesi gündeme gelecek. PAB Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakcı Kan'ın moderatörlüğündeki oturumda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ana konuşmacı olacak. Türkiye'nin en fazla göçmen alan ili Gaziantep'in tecrübesini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin anlatacak.
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