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Fransa'da on haftada dördüncü kez sandık kuruluyor! Macron'un zor seçimi!

Fransa'da seçmenler bugün bir kez daha sandık başına gidecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ikinci döneminin kaderi bugün belli olacak. Macron, bugünkü seçimlerde Ulusal Meclis’teki mutlak çoğunluğu koruyamazsa sıkıntılı bir döneme girebilir.

Fransa'da on haftada dördüncü kez sandık kuruluyor! Macron'un zor seçimi!
Ekleme: 19.06.2022 - 15:19 Güncelleme: 19.06.2022 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da on haftada dördüncü kez sandık kuruluyor! Macron'un zor seçimi!
Fransız seçmenler Ulusal Meclis'in önümüzdeki beş yıl boyunca görev yapacak 577 üyesini belirlemek üzere düzenlenen seçimlerin ikinci turu için bugün yine sandık başında. On haftada dördüncü kez sandığa giden seçmenler bir bakıma Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni görev döneminin kaderini çizecek.

Fransa'da on haftada dördüncü kez sandık kuruluyor! Macron'un zor seçimi!

İlk beş yıllık dönemini Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğa sahip olmanın 'rahatlığıyla' geçiren Macron, bugünkü seçimlerde eskisine oranla daha sıkıntılı. Sürprizlere açık olan seçim öncesinde en çok sorulan soru Macron'a destek veren partilerin Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluk için gerekli 289 sandalyeye ulaşıp ulaşamayacağı.

MUTLAK ÇOĞUNLUK ENDİŞESİ
Çok büyük bir sürpriz olmazsa Macron'un yanında yer alan ve merkez partilerden oluşan 'Birlikte' ittifakının seçimleri ilk sırada tamamlaması bekleniyor Birlikte'nin mutlak çoğunluğu

Birlikte ittifakının seçimleri ilk sırada tamamlaması bekleniyor. Birlikte nin mutlak çoğunluğu elde etme şansı da var ancak garanti değil. Yapılan son değerlendirmeler Birlikte'nin parlamentoda 260-300 sandalye alabileceğine işaret ediyor. Mutlak çoğunluk için 289 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Macron'un mutlak çoğunluk yerine basit çoğunluk elde etmesi halinde çalacağı ilk kapı ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler olacak.

Fransa'da on haftada dördüncü kez sandık kuruluyor! Macron'un zor seçimi!
Jean-Luc Melenchon

AŞIRI SAĞ GRUP YOLUNDA
Parlamentonun yeni yapılanmasında bir başka beklenti ise radikal sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon inisiyatifiyle oluşturulan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği'nin (NUPES) ana muhalefet koltuğuna yerleşmesi. Her ne kadar Melenchon hedefini Başbakan olup Macron'un elini kolunu bağlamak olarak koysa da bu ihtimal mümkün olmakla birlikte zor görünüyor. Anketlerde 20-40 sandalyeye ulaşabileceği görülen aşırı sağcı Marine Le Pen'in parlamentoda grup kurma ihtimali oldukça yüksek. Bu gerçekleşirse 1986'dan bu yana bir ilk olacak ve Le Pen'in mali ve siyasi imkânları artacak. Ulusal Meclis'te grup kurabilmek için 15 sandalye gerekiyor.

Fransa'da on haftada dördüncü kez sandık kuruluyor! Macron'un zor seçimi!
Marine Le Pen

GENÇLER SANDIĞA GİDERSE HESAPLAR DEĞİŞEBİLİR
Seçimlerin ilk turunda sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 52.49'la rekor kırdı. Gençlerin sandığa gitmeme oranı ise çok daha dikkat çekiciydi. 18-24 yaş arasındaki seçmenlerin yüzde 75'i, 25-34 yaş arasındakilerin ise yüzde 65'i sandığa gitmedi. İkinci tur için tüm bloklar, özellikle de NUPES gençlerin sandığa gitmesini sağlamaya odaklandı. Gençlerin yoğun şekilde sandığa gitmesi sonucu belirgin şekilde etkileyebilir.
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Fransa'da on haftada dördüncü kez sandık kuruluyor! Macron'un zor seçimi!
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