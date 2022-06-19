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Erzurum'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var!

Erzurum'un Oltu ilçesinden gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 19.06.2022 - 10:36 Güncelleme: 19.06.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var!
Oltu ilçesindeki korkunç kaza, sabah 06.00 sıralarında Başaklı köyü yol üzerinde meydana geldi. Şahmettin Ziyaoğlu (57) yönetimindeki 34 PL 9571 plakalı otomobil Erzurum'dan Oltu istikametinde seyir halindeyken Oltu'ya 18 kilometre kala Oltu Başaklı köyü mevkiinde şarampole uçtu.

Erzurum'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var!

2 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Otomobil içerinde bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralanırken 2'si kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Şahmettin Ziyaoğlu (57), Leyla Ziyaoğlu (50) ve Didem Kozanoğlu (12) ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erzurum'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var!

Didem Kozanoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi.

Erzurum'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var!

Araç içerisinde hayatını kaybeden 65-70 yaşları arasında bir erkek ve bir kadının kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı.
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