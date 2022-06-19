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Beyaz Gazete
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Dijital telifte yeni dönem! Google, Türkiye ile işbirliği yapacak!

Dünyada yayıncılar ürettikleri içeriğinin karşılığını ne yazık ki Google'ın uygulamaları nedeniyle alamıyor. Baskılar neticesinde Avrupa ülkeleriyle Google masaya oturdu ve telif ödemeleri konusunda önemli adımlar atıldı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Google'ı telif konusunda TBMM'ye davet edeceğiz. AB normları istiyoruz

Ekleme: 19.06.2022 - 10:37 Güncelleme: 19.06.2022 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Dijital telifte yeni dönem! Google, Türkiye ile işbirliği yapacak!
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 'Telif beklentimiz açıktır. Dijital telifte Avrupa Birliği (AB) normları istiyoruz. Google Türkiye ile beraber hareket edecek' dedi.

Dijital telifte yeni dönem! Google, Türkiye ile işbirliği yapacak!

MECLİSE DAVET ETTİK

Sabah'on sorularını yanıtlayan Yayman, Avrupa'nın gündemindeki en önemli konulardan birinin telif meselesi olduğunu belirtti.

'Geçen aylarda Youtube, Linkedin, Facebook, Instagram, Tiktok dahil olmak üzere dijital mecraları TBMM'ye çağırdık. Google da geldi Türkiye'nin dijital yolculuğunun yanında yer aldığını dile getirdi' bilgisini verdi.

Yayman, AB ülkelerindeki yayıncıların isyanı sonrası hazırlanan Dijital Telif Yasası ile Google'ın masaya oturduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin de benzer bir hamlesi sayesinde Google ile TBMM'de bir araya geleceklerini söyledi.

Beklentilerinin çok açık olduğunu belirten Yayman, 'Telifle ilgili Almanya'da Fransa'da İngiltere'de Avusturya'da Amerika'da nasıl bir uygulama varsa Türkiye'de de aynı kriterler olması gerekir. AB normlarının işlemesi gerektiğini düşünüyoruz' diye konuştu.

Dijital telifte yeni dönem! Google, Türkiye ile işbirliği yapacak!

SAHTE HESAPLAR DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Twiter'da mayıs ayında atılan 145 milyon twettin yüzde 23'ünün sahte olması sorununun dünyayı ilgilendirdiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

'Twitter'ı en yüksek parayı vererek satın alan Elon Musk'ın da üzerinde durduğu konu. Sahte hesaplar üzerinden insanların kişilik haklarına hakaret ediliyor, veri mahremiyeti ortadan kaldırıyor, demokrasi ve siyaset kurumunu rehin alınıyor.

Hesaplar, sosyal medyanın güvenilirliğini, kullanılırlığını, sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Sosyal ağın güvenilirliği ortadan kalkıyor. Durum kabul edilemez. Sahte hesaplarla ilgili adım atılmalı.'
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