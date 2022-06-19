Çavuşoğlu Kosova Cumhurbaşkanı ile görüştü!

Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı imzalanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Bakanlar daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Bakan Çavuşoğlu ve Schwarz'ın basın toplantısı gerçekleştirmesi ve toplantı öncesi "Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı" imzalaması bekleniyor.