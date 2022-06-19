Burdur MAKÜ mezuniyetinde şehitlere selam!

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, mezuniyet töreninde "Necmettin-Aybüke olup, Erenler yetiştireceğiz. Bir ölür, bin diriliriz" yazılı pankart taşıyarak yürüdü.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde 2021-2022 Mezuniyet Töreni düzenlendi. Öğrencilerin geçişi esnasında açılan bir pankart törene damga vurdu.ŞEHİTLERE SELAM DURDULARBir grup öğrenci, taşıdıkları pankartla terör örgütü PKK saldırılarında şehit olan Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın ve Eren Bülbül'e selam durdu.“Necmettin-Aybüke olup, Erenler yetiştireceğiz. Bir ölür, bin diriliriz” yazılı pankartla yürüdüler.