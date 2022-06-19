Bisikletten düşen Joe Biden'dan 'ben iyiyim' mesajı!

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle zaman zaman sendelemesiyle ilgili görüntülerle gündeme geliyor.Biden, son olarak bisiklet sürdüğü sırada yere düşerken kameralara yansıdı.79 yaşındaki Biden'ın Rehoboth Plajı'nda katıldığı bisikletli turu, yere düşmesiyle son buldu.Kaza sonrası Delaware eyaletindeki bir kilisede ayine katılan Biden'ı, çıkışta kalabalık bir grup bekliyordu.Bisikletten düşmesinin ardından ne diyeceği merak edilen ABD Başkanı'na "Nasıl hissediyorsunuz?" sorusu yöneltildi.Ellerini yumruk yapan Biden ise konuşmaksızın, yerinde zıplayarak "ben iyiyim" mesajı verdi.Joe Biden'ın geçirdiği ufak çaplı kazayla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray, "Tıbbi müdahaleye gerek yok." dedi.Biden'ın durumunun, düşmesine rağmen iyi olduğu kaydedildi.