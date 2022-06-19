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Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti! "O geleceğine, biz geldik"

2016 yılında PKK'nın düzenlediği bombalı eylemde şehit olan Mustafa Yıldırım'ın babası, Babalar Günü'nü oğlunun kabrinde dua ederek geçirdi. Baba Yıldırım, "O geleceğine, biz geldik" dedi.

Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti!
Ekleme: 19.06.2022 - 15:35 Güncelleme: 19.06.2022 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti! 'O geleceğine, biz geldik'
Diyarbakır'da, oğlunu hain terör örgütü PKK'nın saldırılarında şehit veren baba Hulusi Yıldırım'ın Babalar Günü, buruk geçiyor…

Dicle ilçesinde, 2016 yılında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Yıldırım, memleketi Elazığ'da ismini aldığı şehit dedesinin yanına defnedildi.

Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti! 'O geleceğine, biz geldik'

Baba Hulusi Yıldırım, oğlunun şahadetinin ardından evinin bir köşesini kıyafetleri ve fotoğraflarıyla donattı.

Oğlu olmadan geçirdiği altıncı Babalar Günü'nde Yıldırım, eşiyle birlikte oğlunun kabrini ziyaret etti. Oğlunun kabri başında dua okuyarak çiçekleri sulayan baba Yıldırım, “Oğlum sağ olsaydı babalar gününü mutlaka kutlardı. O bizim yanımıza geleceğine biz onun yanına geldik.' dedi.

Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti! 'O geleceğine, biz geldik'

“Allah yolunda devleti, milleti ve bayrağı için canını verdi”
Evlat açısının çok zor olduğunu aktaran baba Hulusi Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti! 'O geleceğine, biz geldik'

'Şehit Polis Mustafa Yıldırım'ın babasıyım. Mustafa, 28 Haziran 2016 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hain terör örgütü PKK tarafından yapılan bombalı eylemde şehit oldu. Evlat acısı çok zor ama Allah yolunda devleti, milleti ve bayrağı için canını verdi. İnancımız gereği Allah verdi Allah aldı.

Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti! 'O geleceğine, biz geldik'

“Evlat acısı çok zor”
Bir insanın ömrü ne bir dakika uzar ne de bir dakika kısalır. Allah şehidim Mustafa ve tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet kılsın. Şehit olduğu gün gece bir buçukta kendisi ile görüştüm. Ramazan ayıydı, oruçluyduk. Bayrama 7 gün vardı, gece bir buçukta görüştüm. Sabah saat 10 civarında şehit olduğu haberi geldi. Vatanı, devleti ve bayrağı canını vermiş ondan teselli buluyoruz, yoksa evlat acısı çok zor. Oğlum sağ olsaydı babalar gününü mutlaka kutlardı. Bu ayın 28'inde 6'ıncı yılı bitiyor 7. yıla giriyor. O bizim yanımıza geleceğine biz onun yanına geldik. Tek diyeceğimiz peygamber efendimize komşu olsunlar, Allah mekanlarını cennet eylesin.”

Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti! 'O geleceğine, biz geldik'
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Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti!
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