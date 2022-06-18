  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 18,17 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TOGG'dan flaş paylaşım! Yerli otomobil için önemli: Yüzde 99'u tamamlandı!

Yerli otomobil için çalışmalar son sürat devam ediyor. TOGG sosyal medya hesabından, "Bizi izlemeye devam edin" notu ile yaptığı paylaşımda Gemlik tesisindeki çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü kaydetti.

Ekleme: 18.06.2022 - 13:15 Güncelleme: 18.06.2022 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
TOGG'dan flaş paylaşım! Yerli otomobil için önemli: Yüzde 99'u tamamlandı!
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda; Bursa Gemlik'teki tesis çalışmalarında sona gelindi. TOGG, 'Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda ilerliyor.' mesajını paylaştı ve son durumu aktardı.

BOYA TESİSİ

Tesisin, yüzde 99'u tamamlandı. Tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildi. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı. Yumuşak su ve demineralize su sistemi tamamlandı. Soğutma ve ısıtma sistemi süreçleri tamamlandı


GÖVDE TESİSİ

Tesisin yüzde 99'u tamamlandı. Deneme üretimlerine başlandı. Basınçlı hava sistemi tamamlandı. Kaynak makineleri elektrik hatları tamamlandı.

MONTAJ TESİSİ

Tesisin yüzde 98'i tamamlandı. Ekipman kurulumunda son aşamaya gelindi. Hatları devreye alma çalışmaları başladı. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı.

TOGG CEO'SU KARAKAŞ'TAN FİYAT İÇİN 'REKABETÇİLİK' VURGUSU

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, gelecek yıl mart ayından itibaren satışa sunulması hedeflenen Türkiye'nin otomobili için pazar içerisinde rekabetçi olacaklarını vurguladı.


Karakaş, Togg ile Bilişim Vadisi'nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı'nda, Gemlik'teki tesisin, kampüsün inşaatında ve oradaki ekipmanların restorasyonunda sona yaklaştıklarını bildirdi.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaptıklarını belirten Karakaş, temmuz sonu ağustos başında deneme üretimlerinin başlayacağını kaydetti.

SERİ ÜRETİM MESAJI

Karakaş, 'Bu şu anlama geliyor, hatlarımızda ilk defa bir üretim yapacağımız için 'araçlarımızı nasıl üreteceğimizi' öğreniyoruz. Belli müddet sonra da bu süreçleri dondurup artık burada yüksek aletlerde, kaliteli araç üretebiliriz diyeceğiz. Bu da hesaplarımıza göre, ekim sonu kasım başında olacak. '

'Ekim sonu kasım başında seri üretime hazırız ama bu seri üretimi anında yapabileceğiz anlamına gelmez. Seri üretim yapıp pazara, trafiğe çıkacağız anlamına gelmez.' diye konuştu.

Ürettikleri araçların Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde testlerini tamamlayacaklarını dile getiren Karakaş, 'O testlerin de tamamlanması bazen 3 ay, bazen 5 ay sürer. Özellikle 2022'de siber güvenliğe yönelik regülasyonların değişmesi nedeniyle orada o süreci takip ediyoruz. Hesaplarımıza göre önümüzdeki senenin martında trafiğe çıkabilecek şekilde sertifikasyonlarımızı tamamlayarak çıkmış, hareket etmiş olacağız.' bilgisini paylaştı.

'REKABETÇİ OLACAĞIZ'

Karakaş araçlara Türkiye'de büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

'Şu ana kadar gelen geri bildirimlere baktığımızda ilgi yüksek. O noktaya geldiğimizde bunların ne kadarı satışa dönüşür, zamanı geldiğinde göreceğiz. Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler.'

'Dolayısıyla zamanı geldiğinde biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz.'

Bataryanın yine Togg tesisinin bitişiğindeki arazide kurulacağını açıkladıklarını hatırlatan Karakaş, 'Burada bizim yan tesisteki bataryaların kullanımıyla kendi tesisimiz içerisinde başlayacağımız üretim arasında tabii ki bir zaman var. Fabrikaya tesisi kurmamız gerekiyor.'

'Kendi aracımızın batarya ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi tesisimiz içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla kendi içimizde bir geçiş olacak orası. Seri üretime başladığımız andan itibaren kendimiz üretiyor olacağız. Diğeri sadece kapasite artırımıyla ilgili ve hatta orada artık hücrenin de üretilmesine yönelik yatırım olacak.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Böyle yaparsanız süreç ilerlemez...
İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi'nden idari para cezası kesildi
Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler tekrar başlayabilir
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal paylaşım: Sosyal medyadan tepki yağdı! 'Bunlar bu ülkeye düşman'
Rum Kesimi'nde büyük rezalet! Skandal isim tatbikatta görüldü! Terörist başı Abdullah Öcalan yakalanmadan önce...
Alman basınından Bayraktar TB2 analizi
YKS Maratonu'nda saniyelerle yarış! İçeri giremeyince kapıdan atladı...
Kabus geri dönüyor! Ankaralılar dikkat: Valilikten sağanak yağış ve sel uyarısı
İETT otobüsü mahalleyi birbirine kattı: 17 araca çarptı! Şoför kaçtı...
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin sondaj gemileri çifte kazanç sağladı
PKK’nın basın yayın yapılanmasına darbe... Haber adı altında örgüt talimatları aktarılmış
Kadıköy'de denizden çıkan cesedin sırrı belli oldu: 'Kimse yardım etmedi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler!
Başkan Erdoğan'dan dünyaya 'TOGG' mesajı! Bu sözlerle duyurdu...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Limni Adası'na F-16 indirdiler: Yunanistan adalar üzerinden tahrik etmeye devam ediyor
Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...
O dostluk gerçekten bozuldu! İsveç Başbakanı Andersson'un açıklaması PKK'lı vekili çok kızdıracak
Pegasus çalışanının alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçmesine iddianame! Hapsi isteniyor...
Elon Musk İstanbul’un Fethi mesajı! Sosyal medya ayağa kalktı…

Elon Musk İstanbul’un Fethi mesajı! Sosyal medya ayağa kalktı…

TOGG'dan flaş paylaşım! Yerli otomobil için önemli: Yüzde 99'u tamamlandı!

TOGG'dan flaş paylaşım! Yerli otomobil için önemli: Yüzde 99'u tamamlandı!

Bitcoin 20 bin doların altına düştü

Bitcoin 20 bin doların altına düştü

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!