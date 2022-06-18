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Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler tekrar başlayabilir

Kiev'den yapılan açıklamada, Moskova ile diyaloğun, ağustos ayı sonuna kadar yeniden canlandırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler tekrar başlayabilir
Ekleme: 18.06.2022 - 15:52 Güncelleme: 18.06.2022 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler tekrar başlayabilir
Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmalar, ilk günlere kıyasla hafiflese de devam ediyor.

İlk andan itibaren hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya ateşkes çağrısı yaparak, diyaloğun önemine dikkati çeken Türkiye, yapıcı ve tarafsız konumunu sürdürüyor.

Kiev, müzakereler için ağustosu işaret etti

Son dönemde Kiev ve Moskova arasında diyalog azalırken, Ukrayna, Rusya ile barış görüşmelerine ağustos ayında yeniden başlamayı planlıyor.

Kiev'in baş müzakerecisi David Arakhamia, Voice of America'ya verdiği demeçte, Ukrayna'nın, farklı noktalarda karşı saldırılarla operasyon düzenleyeceğine inandığını söyledi ancak ayrıntı vermedi.

"Daha iyi bir konumda olacağız"

Böylece ülke olarak müzakere için daha iyi bir konumda olacaklarını düşündüklerini belirten Arakhamia, Rusya ile müzakerelerin ağustos ayı sonuna kadar başlamasını öngörüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta başlayan saldırıları "özel askeri operasyon" şeklinde nitelendiriyor.

Milyonlarca sivil, göç etmek zorunda kaldı

Rus güçlerinin saldırıları sonucu askeri noktalar hedef alınırken, sivil yerleşim yerlerinin de bombalanması sonucu hayatını kaybedenler oldu.

Yoğun saldırılar nedeniyle milyonlarca sivil Ukrayna'yı terk ederek başta Polonya olmak üzere komşu ülkelere sığındı.

Türkiye'nin yapıcı rolü

Öte yandan, iki ülke heyetlerinin hem Antalya'da hem de İstanbul'da ağırlanması ve bu şehirlerde yürütülen müzakereler, Ankara'nın barışın sağlanması yönünde attığı kararlı adımların göstergesi olarak öne çıkıyor.
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