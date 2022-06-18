Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler tekrar başlayabilir

Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmalar, ilk günlere kıyasla hafiflese de devam ediyor.İlk andan itibaren hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya ateşkes çağrısı yaparak, diyaloğun önemine dikkati çeken Türkiye, yapıcı ve tarafsız konumunu sürdürüyor.Son dönemde Kiev ve Moskova arasında diyalog azalırken, Ukrayna, Rusya ile barış görüşmelerine ağustos ayında yeniden başlamayı planlıyor.Kiev'in baş müzakerecisi David Arakhamia, Voice of America'ya verdiği demeçte, Ukrayna'nın, farklı noktalarda karşı saldırılarla operasyon düzenleyeceğine inandığını söyledi ancak ayrıntı vermedi.Böylece ülke olarak müzakere için daha iyi bir konumda olacaklarını düşündüklerini belirten Arakhamia, Rusya ile müzakerelerin ağustos ayı sonuna kadar başlamasını öngörüyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta başlayan saldırıları "özel askeri operasyon" şeklinde nitelendiriyor.Rus güçlerinin saldırıları sonucu askeri noktalar hedef alınırken, sivil yerleşim yerlerinin de bombalanması sonucu hayatını kaybedenler oldu.Yoğun saldırılar nedeniyle milyonlarca sivil Ukrayna'yı terk ederek başta Polonya olmak üzere komşu ülkelere sığındı.Öte yandan, iki ülke heyetlerinin hem Antalya'da hem de İstanbul'da ağırlanması ve bu şehirlerde yürütülen müzakereler, Ankara'nın barışın sağlanması yönünde attığı kararlı adımların göstergesi olarak öne çıkıyor.