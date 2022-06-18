PKK’nın basın yayın yapılanmasına darbe... Haber adı altında örgüt talimatları aktarılmış

Diyarbakır'da bulunan yapım şirketleri ve ajansın Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına terör örgütü lehinde ve terör örgütünü meşru göstermeye yönelik programlar hazırladıkları belirlendi.Yapılan haber ve programlar aracılığıla üst yönetiminin talimatlarının alt kadrolara aktarıldığı, Diyarbakır'dan havalanan TSK'ya ait F-16'ların hava harekâtının örgüt mensuplarına duyurmak amacıyla yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca 93 farklı programın 846 bin 800 euro bedel ile satıldığı belirlendi.Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda "Basın Komitesi Yapılanması" içerisinde yer alan 22 kişiyi gözaltına aldı.BELÇİKA VE İNGİLTERE'DE YAYIN YAPAN TELEVİZYONLARA PROGRAM HAZIRLAMIŞLARDiyarbakır'da bulunan PEL Yapım, PİYA Yapım, ARİ Yapım, JİN News haber isimli ajansların, PKK/KCK bölücü terör örgütünün güdümünde Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları, farklı şirketler olmasına rağmen hareketlerinde birliktelik görüldüğü ve parasal kaynaklarının tek bir noktadan çıkış yaptığı tespit edildi.HABER ADI ALTINDA ÖRGÜT TALİMATLARI AKTARILDIYapım şirketlerinin hazırladıkları haber ve program içeriklerinde; PKK/KCK terör örgütünün üst yönetiminin talimatlarının alt kadrolara aktarıldığı ortaya çıktı. Terör örgütü lehinde ve terör örgütünü meşru göstermeye yönelik programlar yapılığı belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi verilerek ajite edilmeye çalışıldığı görüldü.Terör örgütüne katılan ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının hayat hikâyelerinin anlatılarak örgüte katılımı teşvik edici, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının kahramanlaştırıldığı programların yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca bölücü terör örgütünün Avrupa, Suriye ve Irak alanında faaliyet gösteren TEV- ÇAND isimli medya kültür yapılanmasının faaliyetlerinin Sanat-Kültür faaliyeti adı altında servis edildiği belirlendi.F-16 UÇAKLARININ KALKIŞINI HABER VERDİLERDiyarbakır'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16'ların hava harekâtının örgüt mensuplarına duyurmak amaçlı haberlere yer verdikleri tespit edilmesi üzerine bahse konu yapım şirketleri ve çalışanları hakkında; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; adı geçen şirketler ve çalışanlarının bölücü terör örgütünün "Basın Komitesi Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.İNGİLTERE VE BELÇİKA ÜZERİNDEN YAYINŞüphelilerin ikametlerinde ve yapım şirketlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Ari yapım şirketinde yapılan aramalarda ise terör örgütü güdümünde yayın yapan STERK TV'ye bağlı sunucular tespit edildi.Ayrıca şirketlerden elde edilen doküman ve dijitallerde Belçika merkezli Hivron Nv isimli şirket ile anlaşma yapıldığı, şirkete 93 farklı program hazırlanarak gönderildiği karşılığında 157 adet faturada toplam 846 bin 800 Euro bedel ile satıldığı ortaya çıktı.Hivron Nv isimli şirket ile ilgili yapılan araştırmada; Şirketin Belçika'nın başkenti Brüksel de bulunduğu, şirket sahibinin Nimetullah Kılıçarslan olduğu, eski adı MED TV, güncel olarak Medya TV, Medya Müzik TV, Medya Haber TV isimli yayın organlarının sahibi olduğu tespit edildi.Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. Adi makamlar 22 şüpheliden 16'sı tutuklarken 6'sını adli kontrol kararı ile serbest bıraktı.