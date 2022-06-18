Milyonlarca öğrenci ter dökecek! YKS'de ilk oturum başladı

YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.3 milyon 243 bin 425 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriyor. 10.15'te başlayan oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak.İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek.Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika.BARAJ PUANI KALDIRILDIBu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı. İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı.MASKESİZ İLK SINAVİki yıl aradan sonra sınava ilk kez maskesiz girilecek. Sınav günleri nüfus müdürlükleri de açık tutulacak.YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanacak.