  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 18,17 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lice’de ölü ele geçirilen terörist, 4 şehidin katili çıktı

Lice kırsalında ölü ele geçirilen 2 teröristten 'Dilşad, Dijvar, Doktor' kod isimli Mehmet Süleymanoğlu'nun 2'si polis 4 kişinin şehit edildiği saldırıların faili olduğu belirlendi.

Ekleme: 18.06.2022 - 16:13 Güncelleme: 18.06.2022 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Lice’de ölü ele geçirilen terörist, 4 şehidin katili çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dün Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü programında Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiklerini duyurduğu 2 teröristten birinin 'Dilşad, Dijvar, Doktor' kod isimli Mehmet Süleymanoğlu olduğu tespit edildi.

Teröristin 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahlarla ateş etme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme' olmak üzere 6 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

4 kişinin şehit edildiği saldırıların faili çıktı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki çukur barikat eylemlerinde yer aldığı ve güvenlik güçleriyle çatışmalara girdiği saptanan teröristin, 26 Ağustos 2014'te Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Kızıloğlu'nun merkez Kayapınar ilçesindeki evinin önünde şehit edildiği ve 11 Nisan 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirilmesi sonucu polis memuru Burhan Mercan ile sivil memurlar Cengiz Tekin ve Yunus Elaltunterin'in şehit edildiği, 118 kişinin yaralandığı olayların faili olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Biri turuncu kategorideydi

Dün, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando operasyon birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 Operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada biri 'turuncu' kategoride 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla ölü ele geçirilmişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Böyle yaparsanız süreç ilerlemez...
İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi'nden idari para cezası kesildi
Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler tekrar başlayabilir
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal paylaşım: Sosyal medyadan tepki yağdı! 'Bunlar bu ülkeye düşman'
Rum Kesimi'nde büyük rezalet! Skandal isim tatbikatta görüldü! Terörist başı Abdullah Öcalan yakalanmadan önce...
Alman basınından Bayraktar TB2 analizi
YKS Maratonu'nda saniyelerle yarış! İçeri giremeyince kapıdan atladı...
Kabus geri dönüyor! Ankaralılar dikkat: Valilikten sağanak yağış ve sel uyarısı
İETT otobüsü mahalleyi birbirine kattı: 17 araca çarptı! Şoför kaçtı...
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin sondaj gemileri çifte kazanç sağladı
PKK’nın basın yayın yapılanmasına darbe... Haber adı altında örgüt talimatları aktarılmış
Kadıköy'de denizden çıkan cesedin sırrı belli oldu: 'Kimse yardım etmedi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler!
Başkan Erdoğan'dan dünyaya 'TOGG' mesajı! Bu sözlerle duyurdu...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Limni Adası'na F-16 indirdiler: Yunanistan adalar üzerinden tahrik etmeye devam ediyor
Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...
O dostluk gerçekten bozuldu! İsveç Başbakanı Andersson'un açıklaması PKK'lı vekili çok kızdıracak
Pegasus çalışanının alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçmesine iddianame! Hapsi isteniyor...
Elon Musk İstanbul’un Fethi mesajı! Sosyal medya ayağa kalktı…

Elon Musk İstanbul’un Fethi mesajı! Sosyal medya ayağa kalktı…

TOGG'dan flaş paylaşım! Yerli otomobil için önemli: Yüzde 99'u tamamlandı!

TOGG'dan flaş paylaşım! Yerli otomobil için önemli: Yüzde 99'u tamamlandı!

Bitcoin 20 bin doların altına düştü

Bitcoin 20 bin doların altına düştü

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!