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Kadıköy'de denizden çıkan cesedin sırrı belli oldu: 'Kimse yardım etmedi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sahil şeridinde yürüyen 25 yaşındaki Ahmet M.'nin denizden cesedi çıktı. Köyünden çalışmak için İstanbul'a geldiği belirlenen talihsiz gencin, denize düşmeden önce yanında olduğu saptanan bir arkadaşı cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Ekleme: 18.06.2022 - 10:59 Güncelleme: 18.06.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Şüphelinin, Ahmet M.'nin denize düşmesinden sonra olay yerinden kaçtığı saptandı. Ahmet M.'nin vücudunda yapılan ilk incelemelerde darp izleri olduğu tespit edildi.

Rıhtım Caddesi Sahil Şeridi'nde yaşanan olayda, çevredeki vatandaşlar bir şahsın denizde hareketsiz bir şekilde olduğunu görünce emniyete ihbarda bulundu.

"KİMSE YARDIM ETMEDİ"

Ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü polisleri tarafından denizden çıkarıldı.

Çevrede bulunan ve olayı uzaktan gören vatandaşlar, ilk çalışmalarda kimliği tespit edilemeyen kişinin denize düştüğü sırada çevresinin kalabalık olduğunu, fakat kimsenin yardım etmediğini öne sürdü.

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