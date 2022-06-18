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Kabus geri dönüyor! Ankaralılar dikkat: Valilikten sağanak yağış ve sel uyarısı

Başkent Ankara'da günlerdir devam eden ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sağanak yağışlar bugün de devam edecek. Günlerdir süren yağışlar nedeniyle sel felaketlerinin yaşandığı Ankara için kritik uyarı Valilik'ten geldi. Buna göre Başkent'te öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. İşte Ankara'da ve yurt genelinde hava durumu...

Ekleme: 18.06.2022 - 11:27 Güncelleme: 18.06.2022 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Burdur'un kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney, Denizli'nin kuzey, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul: Parçalı bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
Kabus geri dönüyor! Ankaralılar dikkat: Valilikten sağanak yağış ve sel uyarısı
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