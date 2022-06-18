İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor...

İzmir'in Foça ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.Foça'da Ilıpınar At Çiftliği civarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinden bölgeye helikopter sevk edildi. Söndürme çalışmalarını havadan ve karadan başlandı.