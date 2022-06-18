İETT otobüsü mahalleyi birbirine kattı: 17 araca çarptı! Şoför kaçtı...

İstanbul Eyüpsultan'da kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü ara sokakta ambulans, kamyon ve otomobillerin bulunduğu park halindeki 17 araca çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken 17 araçta büyük hasar meydana geldi. Sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, İstanbul Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Canan Sokak üzerinde 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iştiraki İETT'ye bağlı olarak faaliyet gösteren 34 HK 3374 plakalı özel halk otobüsü, Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a girdiği sırada kontrolden çıkarak sokak üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarpmaya başladı.



Duramayan otobüs, sokak boyunca park halinde bulunan içinde kamyon, ambulans ve otomobillerin bulunduğu toplam 17 araca çarptı. Sokağın sonunda park halindeki çelik kasa yüklü olduğu belertilen 34 BH 288 plakalı kamyona çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hareket eden kamyon da sokaktaki doğalgaz kutusuna vurdu.



SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI



İETT otobüsü sürücüsü olay yerinden kaçarken otobüste ve çarptığı 17 araçta büyük hasar oluştu. Olayın gece olması ve sokağın boş olması sebebiyle olası bir facianın önüne geçildi. Kazada ölen veya yaralanan kimse olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken hasar tespit çalışması yaptı.



POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI



Yapılan çalışmaların ardından kazaya sebep olan İETT otobüsü olay yerinden kaldırıldı. Park halindeki araçlara çarparak dehşete sebep olan otobüsün kim tarafından kullanıldığının belirlenmesi ve kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



KAZAYI GÖRENLER KONUŞTU



Olayla ilgili konuşan Hidayet Tayfur, "Canan Sokak'ın baş tarafında oturuyordum. Bir gürültü duydum. Balkona çıktım. Bir baktım otobüs son sürat geliyor, bağırdım. Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Vura vura geldi, en son nokta buraya geldi. Bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahsı görmedik. Kimseye çarpmadı. Benim bağırmamla, yolda yayalar vardı. Onlar kaçtı yoksa birkaç tane ölü falan olurdu. Burada otobüs hattı yok. Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a giriş yapıyor böyle bir hat yok" dedi.



Korkunç kazayla ilgili konuşan aracı zarar gören Gökhan Demirci, "Tam olarak görmedim. Söylenilenlere göre, İETT otobüsü dönerken tabelaya vuruyor. Sonra sokağın içine dalarak bütün arabalara vurup aşağıya kadar gidiyor. Benim aracım da bu. Aracımın ön tarafında ve arka tarafında maddi hasar var" diye konuştu.



Mustafa Demirtürk de kazayla ilgili, "Biz kafede bir çay, kahve içmeye geldik. Arabayı buraya park etmiştik. Yüksek bir ses duyduk. Belediye otobüsü bütün mahalledeki arabalara hasar vermiş. Benim aracımda da hasar mevcut" dedi.