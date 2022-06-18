İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TelAbyad'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Şanlıurfa’dan Akçakale'ye daha sonra Suriye'nin Telabyad ilçesine geçti. Burada incelemelerde bulunan Bakan Soylu 20 bin kalıcı konut yapılacağının müjdesini verdi.

Bir dizi temas için Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale Sınır Kapısından Suriye'nin Telabyat ilçesine geçti.Sınır kapısında görevlilerle görüşen Bakan Soylu, daha sonra Tel Abyad'da geçti.Telabyad'a 20 bin kalıcı konut yapılacağını açıklayan Bakan Soylu, konutların yapılacağı arazide de incelemelerde bulundu, sınır hattındaki Özel Hareket görevlileriyle bir araya geldi.