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Göç İdaresi Başkanlığı: 3 bin 643 tabela TSE standartlarında değil

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, yabancılar tarafından işletilen 3 bin 643 iş yerine ait tabelanın Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Ekleme: 18.06.2022 - 16:20 Güncelleme: 18.06.2022 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Göç İdaresi Başkanlığı: 3 bin 643 tabela TSE standartlarında değil
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada; Türkiye'de kullanılan tabelalar için kuralların TSE tarafından 'TS 13813' standardı ile belirlendiği, yabancı dilin yer aldığı tabelalara ilişkin hususların da söz konusu standart ile belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, tabelalarda yabancı dildeki ifadelerin Türkçe ifadelerin yüzde 25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerektiğine işaret edilerek, şöyle denildi:
"Söz konusu standardın uygulanmasının denetlenmesine ve ayrıca vergi levhası olmaksızın işletmelerin oluşturduğu haksız rekabetin önüne geçilmesine ilişkin olarak 4 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 81 ilimizde Vali/Kaymakamlarımızın koordinasyonunda; il göç idaresi müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve ilgili STK temsilcilerinin katılımı ile hem il hem ilçe düzeyinde denetim komisyonları oluşturulmuştur. Denetim komisyonları ile gerçekleştirilen denetimler sonucunda bugüne kadar 19 bin 309 iş yerinin yabancılar tarafından işletildiği, 15 bin 666 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olduğu, 3 bin 643 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu tabelalara ilişkin uygulanan idari süreçlerin ardından 2 bin 151'i standartlara uygun hale getirilmiş olup, diğer tabelaların süreçleri devam etmektedir. Bin 815 işletmeye vergi kaydı olmadığı için idari yaptırım uygulanmıştır. Ankara'daki iş yerine ait tabelaya yönelik işlem, kolluk kuvvetlerince yürütülen bu denetimler kapsamında gerçekleştirilmiştir."
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