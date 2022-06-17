  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 18,17 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında merak edilen soruları yanıtladı. Mansur Yavaş ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gökçek, Yavaş'ı "sanal bir belediye başkanı" olarak tanımladı. Yavaş'ın 2023'te aday olmak için adeta çıldırdığını söyleyen Gökçek, İYİ Parti'deki milliyetçi isimlerin artık MHP'ye dönmesi gerektiğini ifade etti..

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler!
Ekleme: 17.06.2022 - 20:20 Güncelleme: 18.06.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler!
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında merak edilen soruları yanıtladı.

YAVAŞ SANAL BİR BELEDİYE BAŞKANI

Mansur Yavaş bana çattıkça hayat buluyor. Mansur Yavaş sanal bir belediye başkanı. Sayın Yavaş'a teklifim ekranlar önünde tartışmak. Ama o sürekli bana çatıyor ve bu nedenle ben de onun hakkında konuşuyorum.

ABB'DE BÜYÜK VURGUN VAR

Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vurgun Cumhuriyet tarihinde olmadı. Yavaş'ın Ankara'da bir icraatı bile yok.

ERDOĞAN İSTEĞİYLE İSTİFA ETTİM

Recep Tayyip Erdoğan'a hepimizin sahip çıkması gerekir. Ben kendisinin isteğiyle istifa ettim. Ben isyan etsem kime ne kazandıracağım? Erdoğan'a ihanet eden çok insan var. Ben bir dava adamıyım.


RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A BİR ŞEY OLSA TÜRKİYE PARÇALANIR

Liderler de yanlış yapar. Ama doğruları kenara atıp sadece yanlışları öne sürmek çok yanlış. Recep Tayyip Erdoğan'a şu an bir şey olsa, Türkiye parçalanır.

HDP KÜRDİSTAN'I KURMAK İSTEMEYECEK Mİ?

Biden 7'li masayı neden destekliyor? Millet İttifakı seçimleri kazanırsa HDP sözde Kürdistan'ı kurmak istemeyecek mi?

MANSUR YAVAŞ'IN İŞE ALDIKLARI İNSANLARIN BİR KISMI İŞE DAHİ GELMİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 3 bin 200 kişi işten çıkarıldı. Mansur Yavaş 2019'dan bu yana 15 bin kişiyi işe aldı. Bunların bir bölümü hiç işe gelmiyor.


ADAY OLMAK İÇİN ÇILDIRIYOR

Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı adayı olmak için çıldırıyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olsa Türkiye üç buçuk yılda batar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 15 tane şirketi var, 15'i de batıyor

SELİN SEBEBİ MAZGALLARIN TEMİZLENMEMESİ

Ankara'da mazgallar temizlenmiyor. Selin tek sebebi de bu.

İYİ PARTİ'DEKİ MİLLİYETÇİLER MHP'YE DÖNMELİ

İYİ Parti'deki milliyetçiler artık MHP'ye dönmeli. Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den ayrılsa seçmenin yüzde 60'ı gider.

.
Kabus geri dönüyor! Ankaralılar dikkat: Valilikten sağanak yağış ve sel uyarısı
İETT otobüsü mahalleyi birbirine kattı: 17 araca çarptı! Şoför kaçtı...
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin sondaj gemileri çifte kazanç sağladı
PKK’nın basın yayın yapılanmasına darbe... Haber adı altında örgüt talimatları aktarılmış
Kadıköy'de denizden çıkan cesedin sırrı belli oldu: 'Kimse yardım etmedi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler!
Başkan Erdoğan'dan dünyaya 'TOGG' mesajı! Bu sözlerle duyurdu...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Limni Adası'na F-16 indirdiler: Yunanistan adalar üzerinden tahrik etmeye devam ediyor
Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...
O dostluk gerçekten bozuldu! İsveç Başbakanı Andersson'un açıklaması PKK'lı vekili çok kızdıracak
Pegasus çalışanının alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçmesine iddianame! Hapsi isteniyor...
Putin'den yaptırımlara sert tepki
Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!
Sözcü'nün 'Kayyum 20 milyon euro ile kayboldu' haberine TMSF'den yalanlama: Hukuki işlem başlatacağız
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Bundan sonra başının çaresine baksın...
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan dikkat çeken Ukrayna kararı
Sözünü tutmayan CHP'li Zeydan Karalar yolunu elinden aldığı köylüleri suçladı: Televizyonu görüyorsun bağırıyorsun!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet açıklaması
Elon Musk İstanbul’un Fethi mesajı! Sosyal medya ayağa kalktı…

Elon Musk İstanbul’un Fethi mesajı! Sosyal medya ayağa kalktı…

Kapıkule'de kaçakçılığa karşı üst düzey teknoloji devrede!

Kapıkule'de kaçakçılığa karşı üst düzey teknoloji devrede!

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!