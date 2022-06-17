Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler!
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında merak edilen soruları yanıtladı. Mansur Yavaş ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gökçek, Yavaş'ı "sanal bir belediye başkanı" olarak tanımladı. Yavaş'ın 2023'te aday olmak için adeta çıldırdığını söyleyen Gökçek, İYİ Parti'deki milliyetçi isimlerin artık MHP'ye dönmesi gerektiğini ifade etti..
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında merak edilen soruları yanıtladı.
YAVAŞ SANAL BİR BELEDİYE BAŞKANI
Mansur Yavaş bana çattıkça hayat buluyor. Mansur Yavaş sanal bir belediye başkanı. Sayın Yavaş'a teklifim ekranlar önünde tartışmak. Ama o sürekli bana çatıyor ve bu nedenle ben de onun hakkında konuşuyorum.
ABB'DE BÜYÜK VURGUN VAR
Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vurgun Cumhuriyet tarihinde olmadı. Yavaş'ın Ankara'da bir icraatı bile yok.
ERDOĞAN İSTEĞİYLE İSTİFA ETTİM
Recep Tayyip Erdoğan'a hepimizin sahip çıkması gerekir. Ben kendisinin isteğiyle istifa ettim. Ben isyan etsem kime ne kazandıracağım? Erdoğan'a ihanet eden çok insan var. Ben bir dava adamıyım.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A BİR ŞEY OLSA TÜRKİYE PARÇALANIR
Liderler de yanlış yapar. Ama doğruları kenara atıp sadece yanlışları öne sürmek çok yanlış. Recep Tayyip Erdoğan'a şu an bir şey olsa, Türkiye parçalanır.
HDP KÜRDİSTAN'I KURMAK İSTEMEYECEK Mİ?
Biden 7'li masayı neden destekliyor? Millet İttifakı seçimleri kazanırsa HDP sözde Kürdistan'ı kurmak istemeyecek mi?
MANSUR YAVAŞ'IN İŞE ALDIKLARI İNSANLARIN BİR KISMI İŞE DAHİ GELMİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 3 bin 200 kişi işten çıkarıldı. Mansur Yavaş 2019'dan bu yana 15 bin kişiyi işe aldı. Bunların bir bölümü hiç işe gelmiyor.
ADAY OLMAK İÇİN ÇILDIRIYOR
Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı adayı olmak için çıldırıyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olsa Türkiye üç buçuk yılda batar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 15 tane şirketi var, 15'i de batıyor
SELİN SEBEBİ MAZGALLARIN TEMİZLENMEMESİ
Ankara'da mazgallar temizlenmiyor. Selin tek sebebi de bu.
İYİ PARTİ'DEKİ MİLLİYETÇİLER MHP'YE DÖNMELİ
İYİ Parti'deki milliyetçiler artık MHP'ye dönmeli. Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den ayrılsa seçmenin yüzde 60'ı gider.
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