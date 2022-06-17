Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında merak edilen soruları yanıtladı.YAVAŞ SANAL BİR BELEDİYE BAŞKANIMansur Yavaş bana çattıkça hayat buluyor. Mansur Yavaş sanal bir belediye başkanı. Sayın Yavaş'a teklifim ekranlar önünde tartışmak. Ama o sürekli bana çatıyor ve bu nedenle ben de onun hakkında konuşuyorum.ABB'DE BÜYÜK VURGUN VARŞu an Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vurgun Cumhuriyet tarihinde olmadı. Yavaş'ın Ankara'da bir icraatı bile yok.ERDOĞAN İSTEĞİYLE İSTİFA ETTİMRecep Tayyip Erdoğan'a hepimizin sahip çıkması gerekir. Ben kendisinin isteğiyle istifa ettim. Ben isyan etsem kime ne kazandıracağım? Erdoğan'a ihanet eden çok insan var. Ben bir dava adamıyım.RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A BİR ŞEY OLSA TÜRKİYE PARÇALANIRLiderler de yanlış yapar. Ama doğruları kenara atıp sadece yanlışları öne sürmek çok yanlış. Recep Tayyip Erdoğan'a şu an bir şey olsa, Türkiye parçalanır.HDP KÜRDİSTAN'I KURMAK İSTEMEYECEK Mİ?Biden 7'li masayı neden destekliyor? Millet İttifakı seçimleri kazanırsa HDP sözde Kürdistan'ı kurmak istemeyecek mi?MANSUR YAVAŞ'IN İŞE ALDIKLARI İNSANLARIN BİR KISMI İŞE DAHİ GELMİYORAnkara Büyükşehir Belediyesi'nde 3 bin 200 kişi işten çıkarıldı. Mansur Yavaş 2019'dan bu yana 15 bin kişiyi işe aldı. Bunların bir bölümü hiç işe gelmiyor.ADAY OLMAK İÇİN ÇILDIRIYORMansur Yavaş cumhurbaşkanlığı adayı olmak için çıldırıyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olsa Türkiye üç buçuk yılda batar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 15 tane şirketi var, 15'i de batıyorSELİN SEBEBİ MAZGALLARIN TEMİZLENMEMESİAnkara'da mazgallar temizlenmiyor. Selin tek sebebi de bu.İYİ PARTİ'DEKİ MİLLİYETÇİLER MHP'YE DÖNMELİİYİ Parti'deki milliyetçiler artık MHP'ye dönmeli. Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den ayrılsa seçmenin yüzde 60'ı gider.