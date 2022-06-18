Elon Musk İstanbul’un Fethi mesajı! Sosyal medya ayağa kalktı…

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, son aylarda Twitter ile ilgili yaşanan alın süreci nedeniyle dünya gündeminden düşmüyordu. Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTIRDIBir süredir dikkat çeken bir hamlede bulunmayan Musk, Twitter hesabından '1453' paylaşımı yaptı. Musk'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.Musk, Twitter hesabında, yatağında yatmakta olan bir Bizans askerinin, 'Did I lock the gate (Kapıyı kilitledim mi?)' dediği bir karikatür paylaştı.Karikatürün altında ise 'Constantinople 1453' yazısı yer alıyordu.Çok sayıda Türk kullanıcı Musk'ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti.Musk'ın bu paylaşımı çok sayıda yorum alırken, çoğu kullanıcı paylaşımın ne anlama geldiği hakkında tartışmaya düştü. Bazı kullanıcılar ise paylaşımı tarihi olaylara ve siyasete yorarken, çok sayıda Türk kullanıcı da Musk'ın tweetine yanıt verdi.