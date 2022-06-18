Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Böyle yaparsanız süreç ilerlemez...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütünün propaganda ve gösterlerine izin verdiği sürece NATO'ya giremeyeceğini ifade etti. Kalın, iki ülkenin de Türkiye'nin kaygılarını giderecek adımlar atması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik kaygısını giderecek somut adım atması gerektiğini vurgulayarak, ''İsveç'te terör örgütü PKK gösterisi sürdükçe NATO üyeliği konusunda sürecin ilerleme ihtimali yok'' dedi.
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