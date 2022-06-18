CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal paylaşım: Sosyal medyadan tepki yağdı! 'Bunlar bu ülkeye düşman'

Türkiye'nin ürettiği İHA/SİHA'lar dünyada gıpta ile takip edilirken, CHP ve başını çektiği kara propaganda korosu ise algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. "Bu kadarına da pes" dedirtecek cinsten paylaşıma yer veren CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, her zaman olduğu gibi yine Selçuk Bayraktar ile İHA/SİHA'ları karalamaya çalıştı. Sezgin Tanrıkulu, yaptğı paylaşım üzerinden "Türkiye'nin savaş suçu işlediği" gibi akılalmaz bir imada da bulundu.

Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları her fırsatta karalamaya çalışarak, Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu skandallarını bu kez başka bir boyuta taşıdı. CHP'li vekil, 'Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız' diyerek bir paylaşım yaptı.SKANDAL SÖZLERCHP'li vekilin yaptığı paylaşımda, 'Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. Siha üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı.' gibi gerçek dışı akılalmaz ifadeler yer aldı.Sezgin Tanrıkulu, tüm bu yazılanları onaylarcasına, sosyal medya hesabından skandal ifadelerin yer aldığı görseli paylaştı ve, 'Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız' paylaşımını yaptı.Bu paylaşıma kısa sürede, sosyal medyadan binlerce tepki yağdı.'BUNLAR BU ÜLKEYE DÜŞMAN'AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'CHP iktidar olursa olabilecekleri paylaşan bir sayfaya Sezgin Tanrıkulu'nun yorumu! Adil yargılayacaklarmış! Selçuk Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar teröristleri vurdukça, ses Sezgin Tanrıkulu ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geliyor. Bunlar, bu ülkeye düşman!' diyerek Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan ise, 'Hesap parodi ama CHP'li Tanrıkulu, millî savunma sanayiine, özellikle de SİHAlara düşmanlığını teyit etmiş.' ifadelerini kullandı.Sezgin Tanrıkulu daha önce de Türkiye'nin savunma sanayisini ve İHA/SİHA'ları hedef alan paylaşımlar yapmıştı.