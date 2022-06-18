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Bakan Soylu'dan Suriyeli mülteciler ile ilgili açıklama: Dönüşleri için böyle bir çalışma yapılıyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin Telabyad kentinde Suriyelilerin dönüşü için konutların yapılacağı güvenli bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, "Türkiye’de bulunan Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık" dedi.

Ekleme: 18.06.2022 - 14:17 Güncelleme: 18.06.2022 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan Suriyeli mülteciler ile ilgili açıklama: Dönüşleri için böyle bir çalışma yapılıyor...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Suriyelilerin dönüşü için Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgede konutların yapılacağı alanda inceleme yaptı.



Bakan Soylu, "Şu anda Kuzey Suriye dediğimiz Telabyad'dayız. Burası TSK'nın ortaya koyduğu başarılı bir harekatla, Cumhurbaşkanımızın Suriye'nin kuzeyindeki bu bölgelerin güvenli bölge olması talimatıyla şu anda bulunduğumuz alanda burada yaşayanların daha güvenilir bir şekilde hayatlarını devam ettirdiği Telabyad'dayız. Hem Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus ve El Bab, yine Telabyad ve Resulayn'da bu bölgelerde İdlib'deki briket evlerden sonra 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışması gerçekleştiriliyor. Bulunduğumuz bölge proje çalışması tamamlanan 3 bölgeden bir tanesidir. Burası yaklaşık bin 200 dönümlük bir arazidir. Sanayisi olan 10 bin konutluk 1. etabı bu bölge yaklaşık 64 bin kişinin burada oturması planlanıyor. Bu bölgede birkaç etap daha gerçekleştirilmiş olacak. Biz de bu çalışmaları yerinde değerlendirmek için buradayız. Yaptığımız harekat bölgelerinde Türkiye'de bulunan Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık. Bizim belirlediğimiz bölgelerde Cerablus'ta insani kuruluşlarımız bin konuttan başlayarak bir adımı attılar. Buradan çok yakın zamanda güzel yol alabileceğimizi ifade etmek isterim. Buradaki evler 60-80-100 metrekare olacak. Ailenin büyüklüğüne göre gerçekleşecek. Buraya dönen Suriyeliler bu evlere sahip olmak için belirli bir süre oturma şartı olacak. Buraların tamamı dış kaynaklar ve sivil toplum kuruluşları sayesinde gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

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