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Alman basınından Bayraktar TB2 analizi

lman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Bayraktar TB2 SİHA gibi insansız hava araçlarının gelecekteki savaşlara giderek daha fazla hakim olacağını belirtti.

Alman basınından Bayraktar TB2 analizi
Ekleme: 18.06.2022 - 12:25 Güncelleme: 18.06.2022 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Alman basınından Bayraktar TB2 analizi
Almanya'da ülkenin en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta yer alan haberde, geleceğin silahlarının daha iyi bir ağ yapısına sahip olduğu, yapay zeka ile çalıştığı, daha hassas ve daha ölümcül olduğu kaydedildi.

Startus Insights'tan binden fazla start-up analizi

Söz konusu özelliklerin, Startus Insights'ın savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren binden fazla start-up üzerinde yaptığı bir analizin sonucu olduğu belirtilen haberde, geleceğin silahlarında “bağlanabilirlik, özerklik, hatasızlık ve sürdürülebilirlik” olarak dört eğilimin ortaya çıktığı aktarıldı.

Haberde, Türkiye’den Bayraktar TB2 gibi silahlı insansız hava araçları, hipersonik füzelerle birlikte, geleceğin savunma teknolojisinde yer alacak 5 örnek içinde gösterildi.

"Bayraktar TB2 SİHA, aralıksız 27 saat uçabiliyor"

Ukrayna'da Baykar'ın ürettiği silahlı insansız hava araçlarının başarısına vurgu yapılan haberde, "Bayraktar TB2, Temmuz 2019'da ilk kez aralıksız olarak 27 saat boyunca uçtu. Yüksek sıcaklıklara ve kum fırtınalarına dayanıklı olan insansız hava aracı, bu süreçte 8 bin 200 metre irtifaya ulaşan ilk insansız hava aracı oldu. Kanat açıklığı 12 metreyi buluyor ve toplam ağırlığı 65 kilo olan 4 füze taşıyabiliyor. Silah uzmanları, ekipmana bağlı olarak fiyatın 5 milyon dolar olduğu tahmin ediyor." ifadelerine yer verildi.

60 kilometrede plaka okuyabiliyor

Haberde, silahlı insansız hava araçlarının kameralarının 60 kilometrelik bir mesafe boyunca araç plakalarını okuyabildiği ve bu nedenle isabetli olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Geleceğin savaşlarında riskler daha düşük

Bayraktar TB2 SİHA gibi araçların gelecekteki savaşlara giderek daha fazla hakim olmasının muhtemel olduğuna yer verilen haberde, harcanan çaba ve riskin, konvansiyonel birliklerin gönderilmesinden çok daha düşük olduğu vurgulandı.

Fark edilmeden iç bölgelere sızabilir, ikmal hatlarını yok edebilir

Haberde, "İnsansız hava araçları ayrıca çok uzaklara uçabilir ve örneğin fark edilmeden iç bölgelerin derinliklerine sızabilir ve ikmal hatlarını yok edebilir. Talep oldukça fazla. Bu arada Baykar, insansız hava aracını Türk ordusu ile Fas ve Azerbaycan gibi en az 13 ülkeye daha sattı. Polonya ve Letonya gibi NATO üyeleri de Türkiye'den otonom savaşçılarla ilgileniyor." değerlendirmelerine yer verildi.
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