Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!

CHP'li İBB'nin İETT ve metrolardaki fiyaskosuna bugün bir yenisi daha eklendi. Yenikapı Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken duraklarda yoğunluk oluştu.Arıza uzun süre giderilemeyince metroda izdiham yaşandı, vatandaş isyan etti. Uzun süre giderilemeyen arıza nedeniyle vatandaşlar otobüslere yöneldi. Arızadan haberi olmayan vatandaşlar ise metro durağında beklemek zorunda kaldı.Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da arıza ile ilgili eleştirilerde bulundu. Arıza giderilemeyince seferler Taksim istasyonu üzerinden aktarmalı olarak devam etti.'BAYAĞIDIR BEKLİYORUZ'Metroya binemeyince otobüs beklemek zorunda kalan Nisanur Güzelyurt ve Sevdem Usta ,'Biz geldik, metro bozuldu dediler. Otobüs bekliyoruz. Biz Taksim'e gidecektik. Bayadır bekliyoruz, 20 dakika olmuştur. Şimdi de otobüs bekliyoruz' şeklinde konuştu.'SADECE BURADA BEKLİYORUZ'Murat Doğan isimli vatandaş ise, 'Ben yeni geldim. Metro bir süredir bozukmuş. Seferler aktarmalı olacakmış. Ben de yaklaşık 10 dakikadır bekliyorum. Osmanbey'e gidecektim. Bir yere yönlendirdiklerini duymadım. Sadece burada bekliyoruz. Anons yapıldı, 15 dakika aralıklarla yapılacakmış seferler' dedi.'VİRÜSTEN YENİ ÇIKTIK AMA BU ŞARTLAR ALTINDA BURADA DAHA BÜYÜK BİR SIKINTI OLABİLİR'Ömer Pehlivan isimli vatandaş da, 'Teknik bir arıza varmış, nedeni de belli değilmiş. İnsanları da uyarmıyorlar aşağı inerken. Virüsten yeni çıktık ama bu şartlar altında burada daha büyük bir sıkıntı olabilir' diye konuştu.