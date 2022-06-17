  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 18,17 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!

CHP'li İBB'nin İETT ve metrolardaki fiyaskosuna bugün bir yenisi daha eklendi. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken, duraklarda yoğunluk oluştu. Meydana gelen arıza uzun süre giderilemeyince yoğunluğa isyan eden vatandaş, “Virüsten yeni çıktık ama bu şartlar altında burada daha büyük bir sıkıntı olabilir” dedi.

Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!
Ekleme: 17.06.2022 - 15:11 Güncelleme: 17.06.2022 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!
CHP'li İBB'nin İETT ve metrolardaki fiyaskosuna bugün bir yenisi daha eklendi. Yenikapı Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken duraklarda yoğunluk oluştu.

Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!

Arıza uzun süre giderilemeyince metroda izdiham yaşandı, vatandaş isyan etti. Uzun süre giderilemeyen arıza nedeniyle vatandaşlar otobüslere yöneldi. Arızadan haberi olmayan vatandaşlar ise metro durağında beklemek zorunda kaldı.

Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da arıza ile ilgili eleştirilerde bulundu. Arıza giderilemeyince seferler Taksim istasyonu üzerinden aktarmalı olarak devam etti.

Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!

'BAYAĞIDIR BEKLİYORUZ'
Metroya binemeyince otobüs beklemek zorunda kalan Nisanur Güzelyurt ve Sevdem Usta ,'Biz geldik, metro bozuldu dediler. Otobüs bekliyoruz. Biz Taksim'e gidecektik. Bayadır bekliyoruz, 20 dakika olmuştur. Şimdi de otobüs bekliyoruz' şeklinde konuştu.

Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!

'SADECE BURADA BEKLİYORUZ'
Murat Doğan isimli vatandaş ise, 'Ben yeni geldim. Metro bir süredir bozukmuş. Seferler aktarmalı olacakmış. Ben de yaklaşık 10 dakikadır bekliyorum. Osmanbey'e gidecektim. Bir yere yönlendirdiklerini duymadım. Sadece burada bekliyoruz. Anons yapıldı, 15 dakika aralıklarla yapılacakmış seferler' dedi.

Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!

'VİRÜSTEN YENİ ÇIKTIK AMA BU ŞARTLAR ALTINDA BURADA DAHA BÜYÜK BİR SIKINTI OLABİLİR'
Ömer Pehlivan isimli vatandaş da, 'Teknik bir arıza varmış, nedeni de belli değilmiş. İnsanları da uyarmıyorlar aşağı inerken. Virüsten yeni çıktık ama bu şartlar altında burada daha büyük bir sıkıntı olabilir' diye konuştu.

Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!
Başkan Erdoğan'dan dünyaya 'TOGG' mesajı! Bu sözlerle duyurdu...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Limni Adası'na F-16 indirdiler: Yunanistan adalar üzerinden tahrik etmeye devam ediyor
Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...
O dostluk gerçekten bozuldu! İsveç Başbakanı Andersson'un açıklaması PKK'lı vekili çok kızdıracak
Pegasus çalışanının alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçmesine iddianame! Hapsi isteniyor...
Putin'den yaptırımlara sert tepki
Yenikapıda metro arızalandı vatandaş isyan etti: İstanbul'da metro Taksim'e kadar!
Sözcü'nün 'Kayyum 20 milyon euro ile kayboldu' haberine TMSF'den yalanlama: Hukuki işlem başlatacağız
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Bundan sonra başının çaresine baksın...
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan dikkat çeken Ukrayna kararı
Sözünü tutmayan CHP'li Zeydan Karalar yolunu elinden aldığı köylüleri suçladı: Televizyonu görüyorsun bağırıyorsun!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Karne Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalar Hedef 100 milyon yardımcı kaynak!
Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: NATO için de tehdit
Fransa'da bir okulun ebeveynlere gönderdiği 'kılık- kıyafet yönetmeliği' uyarısı sosyal medyada gündem olmadı
Odatv'nin 'söktüler' haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt: İBB'nin korsan ilanı
Esenyurt'ta düğünü örgüt propagandasına çevirmişlerdi! Damat da örgütçü çıktı
ABD, Yunanistan için endişeli! Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte çalışmalarını istiyorlar...
İBB'nin ağaç kıyımını görüntülendi! Çırağan'dan sonra şimdi de Emirgan...
Fırsatçı ev sahiplerinden yeni kurnazlık! Kira zammı düzenlemesi sonrası o yöntemlere başvurdular!

Fırsatçı ev sahiplerinden yeni kurnazlık! Kira zammı düzenlemesi sonrası o yöntemlere başvurdular!

Kapıkule'de kaçakçılığa karşı üst düzey teknoloji devrede!

Kapıkule'de kaçakçılığa karşı üst düzey teknoloji devrede!

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!