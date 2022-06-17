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Sözünü tutmayan CHP'li Zeydan Karalar yolunu elinden aldığı köylüleri suçladı: Televizyonu görüyorsun bağırıyorsun!

Adana'da Seyhan Belediyesi, 2017 yılında ilçeye bağlı 800 haneli Zeytinli Mahallesi'nin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı. Yolu kapatan fabrikaya tepki gösteren Zeytinli halkı ise tepki için fabrikanın önünde toplandı. Yol yapma sözü verip sözünü tutmayan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gittiği bölgede vatandaşlara bağırarak provokatör olmakla suçladı.

Ekleme: 17.06.2022 - 13:06 Güncelleme: 17.06.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Adana'da Seyhan Belediyesi, 2017 yılında ilçeye bağlı 800 haneli Zeytinli Mahallesi'nin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı. Yeni sahibi, üzerine fabrika yaparken yolu da içine kattı.

Sözünü tutmayan CHP'li Zeydan Karalar yolunu elinden aldığı köylüleri suçladı: Televizyonu görüyorsun bağırıyorsun!

FABRİKA SADECE DAR BİR GEÇİŞ ALANI BIRAKTI
Sadece yayalar için bir geçiş alanı bıraktı.

Sözünü tutmayan CHP'li Zeydan Karalar yolunu elinden aldığı köylüleri suçladı: Televizyonu görüyorsun bağırıyorsun!

MOLOZ DÖKÜP YOLU KAPATTILAR
4 yıl boyunca yolun kullanılmasına izin veren şirket, 2021'in ekim ayında moloz döküp yolu kapattı. Mahalleli 4 kilometre ilerideki başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyordu. Mahallelinin isyanı üzerine bir süreliğine açılan yol firma tarafından yeniden kapatıldı. Zeytinli halkı ise tepki için fabrikanın önünde yeniden toplandı.

Sözünü tutmayan CHP'li Zeydan Karalar yolunu elinden aldığı köylüleri suçladı: Televizyonu görüyorsun bağırıyorsun!

VATANDAŞLARI SUÇLADI: PROVOKATÖRSÜN
Konuyla ilgili sorunu çözeceğine söz veren ve ancak sözünü tutmayan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gittiği Zeytinli Mahallesi'nde vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı.

Tepkiler karşısında zaman zaman sinirlenen Karalar, vatandaşlara bağırarak provokatör olmakla suçladı.
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Sözünü tutmayan CHP'li Zeydan Karalar yolunu elinden aldığı köylüleri suçladı: Televizyonu görüyorsun bağırıyorsun!
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