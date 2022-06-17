PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı!

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Jandarma TEM Şubesi tarafından yapılan başarılı operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Suriye ülkesi Haseke şehrinde PKK/YPG terör örgütü adına savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri ve Şanlıurfa"nın Viranşehir ilçesine yerleşerek terör örgütü adına faaliyet yürütmeye devam ettikleri tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Başarılı gerçekleşen operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin şehir yapılanması yaptığı tespit edilen İ. A. ve O. A. Gözaltına alındı.Gözaltına alınan örgüt üyelerinin Jandarmadaki sorgulama işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.