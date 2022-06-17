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Odatv'nin 'söktüler' haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt: İBB'nin korsan ilanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İBB'nin Fenerbahçe'yi tebrik pankartları söküldü" iddialarına Twitter'dan yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın proje tanıtımları için kullandığı üstgeçitlerde sırf “Söktüler” algısı oluşturmak için korsan astırılan ilandır" ifadelerine yer verildi.

Odatv'nin 'söktüler' haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt: İBB'nin korsan ilanı
Ekleme: 17.06.2022 - 10:12 Güncelleme: 17.06.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Odatv'nin 'söktüler' haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt: İBB'nin korsan ilanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın proje tanıtımları için kullandığı üst geçitlerdeki reklam panolarına korsan bir şekilde pankart astı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise panolardaki pankartları çalışmalarıyla ilgili tanıtımlar ile değiştirdi.

Odatv ise bu durumu, "İBB Fenerbahçe'yi kutladı, Ulaştırma Bakanlığı söktü" diyerek algı operasyonu bir habere imza attı.

Söz konusu habere bakanlıktan yanıt gecikmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın proje tanıtımları için kullandığı üstgeçitlerde; sırf “Söktüler” algısı oluşturmak için korsan astırılan ilandır. Şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını kutluyoruz."

Odatv'nin 'söktüler' haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt: İBB'nin korsan ilanı
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Odatv'nin 'söktüler' haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt: İBB'nin korsan ilanı
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