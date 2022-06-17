Odatv'nin 'söktüler' haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt: İBB'nin korsan ilanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın proje tanıtımları için kullandığı üst geçitlerdeki reklam panolarına korsan bir şekilde pankart astı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise panolardaki pankartları çalışmalarıyla ilgili tanıtımlar ile değiştirdi.Odatv ise bu durumu, "İBB Fenerbahçe'yi kutladı, Ulaştırma Bakanlığı söktü" diyerek algı operasyonu bir habere imza attı.Söz konusu habere bakanlıktan yanıt gecikmedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bakanlığımızın proje tanıtımları için kullandığı üstgeçitlerde; sırf “Söktüler” algısı oluşturmak için korsan astırılan ilandır. Şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını kutluyoruz."