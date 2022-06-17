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New York borsası günü sert düşüşle tamamladı!

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyona karşı agresif faiz artırımına gitmesinin ülke ekonomisini resesyona sürükleyeceğine dair endişelerle günü sert düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybederek Ocak 2021'den bu yana ilk kez 30 bin puanın altına düştü

Ekleme: 17.06.2022 - 00:23 Güncelleme: 17.06.2022 - 00:24 / Editör: Ozge Selin
New York borsası günü sert düşüşle tamamladı!
Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,42 azalışla 29.927,07 puana gerileyerek Ocak 2021'den bu yana ilk kez 30 bin puanın altına düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 3,25 azalarak 3.666,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,08 kayıpla 10.646,10 puana indi. S&P 500 endeksi ocak ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 24, Nasdaq endeksi ise kasım ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 34 gerileyerek teknik açıdan 'ayı piyasasını' teyit etti.

FED'DEN 28 YILIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIRIMI

Fed'in 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmesinin ardından artan resesyon korkularının etkisiyle endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Bankanın yüksek enflasyona karşı aldığı agresif faiz artırımı kararı, ABD ekonomisinin resesyona sürükleneceğine dair endişeleri körükledi.

Fed, dün sona eren haziran toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti.

Fed'in faiz kararının ardından son 11 yılın zirvesinden gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 3,23 seviyelerine indi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Haziran ile biten haftada 229 bine gerileyerek beklenenden az düşüş kaydetti ve iş gücü piyasasının oldukça sıkı olduğunu gösterdi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise haziranda eksi 3,3 değerine gerileyerek imalat sektöründe beklentilerin aksine yaşanan daralmaya işaret etti.

Ülkede konut başlangıçları da mayısta yüzde 14,4 azalışla 1 milyon 549 bine düşerken, inşaat izinleri yüzde 7 azalarak 1 milyon 695 bine geriledi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,78 ile Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
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