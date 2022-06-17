Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz denirken şu ifadelere yer verildi: Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.