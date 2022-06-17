“Mahrem Yapılanma” operasyonu… 14 gözaltı var…

FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması’na İstanbul merkezli dokuz ilde düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik İstanbul merkezli dokuz ilde operasyon düzenledi. İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.