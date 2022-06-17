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Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yapması ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulunması sonrası piyasalarda resesyon fiyatlaması güçleniyor.

Ekleme: 17.06.2022 - 12:42 Güncelleme: 17.06.2022 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!
Küresel piyasalar, sıkılaştırıcı para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla negatif seyrediyor.

Söz konusu endişeler küresel pay piyasalarında satış baskısını artırırken, tahvil piyasalarında da oynaklığın sürdüğü görülüyor.

Hafta içinde son yılların en yüksek seviyesine çıkan ABD tahvil faizleri Fed'in kararlarının ardından sınırlı da olsa gerilerken, bazı varlıklarda getiri eğrisi terse dönerek ülke ekonomisinin resesyon girebileceğine işaret ediyor.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının ise yüzde 5,78 ile Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması ve konut satışlarının mayısta beklentilerden fazla gerilemesi de resesyon ihtimalini destekliyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 3,25, Nasdaq endeksi yüzde 4,08 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkartırken, gelecek toplantılardaki adımların daha güçlü olabileceği sinyalini verdi.

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri bölge ekonomilerinin kırılganlıklarını azaltmak için kullanıma alacakları yeni araç konusunda açıklamalarına devam ediyor.

Dün, Avrupa medyasında yer alan haberlere göre Christine Lagarde, yeni aracın borçlu ülkelerin tahvil faizlerinin çok hızlı yükselmesi veya ekonomik yönden zayıf ve güçlü ülkelerin tahvil faizleri arasındaki farkın hızlı bir şekilde artması halinde devreye gireceğini bildirdi.

Söz konusu haber akışıyla birlikte avro/dolar paritesi yüzde 1 artarken, İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 25 baz puan geriledi. İtalya'nın bölgenin en borçlu ülkelerinden olması nedeniyle tahvil faizlerindeki artış, Avro Bölgesi'nin risk priminin artmasına sebep oluyor.

Söz konusu gelişmelerle birlikte New York borsasında derinleşen satış baskısına paralel Avrupa borsaları da satıcılı bir seyir izlerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,31, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 3,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,39 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,32 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) piyasa beklentilerine paralel para politikasında değişikliğe gitmezken, bölge borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

BoJ politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına da devam edeceğini duyurdu.

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Bankadan yapılan açıklamada, finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelere özen gösterilmesi gerektiği belirtilirken, küresel çapta merkez bankalarının agresif bir şekilde sıkı para politikaları uyguladığı son dönemde BoJ'un emsallerinin aksine destekleyici tutumunu sürdürmesine gerekçe olarak, enflasyonda aşağı yönlü riskler ve ekonomik belirsizlikler gösterildi.

Kararın ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,22'ye gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 1,3 yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün küresel piyasalara paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 azalışla 2.485,36 puandan tamamladı.
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