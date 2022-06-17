Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpışarak düştü!

Kayseri'de Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı. Villaların çatısına düşen iki paraşütçü de yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı yamaç paraşütü alanında meydana gelen olayda, Bayram Yıldız ve Muhammet Duyar, yamaç paraşütü ile Ali Dağı’ndan havalandı.Villaların çatısına düştüİki paraşütçü inişe hazırlandıkları sırada çarpışarak, villaların çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İki paraşütçü hastaneye kaldırıldıOay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki paraşütçüler Yıldız ve Duyar'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.