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Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Samsun'da çok acı bir olay gerçekleşti. Karne günü evlerinin 4. katındaki pencereden yere düşen lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ olay yerinde hayatını kaybetti. Evlatlarının cansız bedenini gören anne baba ise sinir krizleri geçirdi...

Ekleme: 17.06.2022 - 14:43 Güncelleme: 17.06.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!
Saat 08.30 gibi büyük bir gürültü duyan komşular önce ne olduğunu anlamadı. Saat 10.00 gibi merdivenleri temizleyen temizlikçi kadın apartmanın arka bahçesindeki beton zeminde
Kartal Emir Uludağ'ı yerde yüzüstü yatar halde fark ederek komşulardan yardım istedi. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Olay yerine giden sağlık ekipleri Kartal Emir Uludağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Sabah işe giden öğrenmen baba Serdal Uludağ ile bankacı anne Ayten Uludağ acı haberi iş yerinde aldı

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Kartal Emir Uludağ'ın ölümü komşuları da gözyaşına boğdu.

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Baygınlık geçiren anne sedye ile ambulansa taşındı ve ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Lise 11. sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ'ın özel bir kolejde okuduğu ve derslerinde çok başarılı olduğu öğrenildi.

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!
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Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!