İsrail'de yeni hükümet iddiası ortalığı karıştırdı!

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) siyasi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Bennett, bugün Tel Aviv'deki konutunda siyasi danışmanı Aharon Shaviv ile 'parlamento içinde ana muhalefet partisi Likud ile yeni bir hükümet kurulmasını ele aldığı toplantılar' gerçekleştirdi.Başbakanlık ofisinin toplantıları doğruladığı ancak Likud ile alternatif bir hükümet kurulmasının görüşüldüğünü yalanladığı belirtildi. Başbakanlık ofisi, açıklamasında '(Likud ile alternatif hükümet) Toplantıda gündeme gelmedi. Başbakan, devlet işlerini ve mevcut koalisyon hükümetinin devamını ele aldı.' ifadelerine yer verdi.Haberde, Naftali Bennett'in liderlik ettiği koalisyon hükümetinin, meclis çoğunluğunu yitirdiği hatırlatıldı.Bennett liderliğindeki sağ parti Yamina (7 milletvekili) ve koalisyon içindeki diğer sağ partilerin, Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi (30 milletvekili) ile ittifak yapması halinde hükümetin güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamayacağına işaret edildi.Bennett ve Netanyahu'nun alternatif bir hükümet için koalisyon ortağı Gideon Saar liderliğinde mecliste 6 milletvekiliyle temsil edilen Tikva Hadaşa'nın (Yeni Umut) desteğine ihtiyaç duyacağı ifade edildi.Ayrıca Likud Partisinin, koalisyondan ayrıldığını açıklayan Yamina Milletvekili Nir Orbach'tan, Likud'un parlamentoya getirmeye hazırlandığı 'meclisin feshi' yasa teklifine destek vermesini istediği paylaşıldı.İsrail'de 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti 61 milletvekilinin desteğiyle Haziran 2021'de kurulmuştu.Başbakan Naftali Bennett'in liderlik ettiği Yamina Partisinden Milletvekili Idit Silman, 'yeterince sağ siyaset izlemediği' gerekçesiyle nisan ayında koalisyondan ayrıldığını açıklamıştı. Bu durumda, muhalefet ve iktidarın meclisteki sandalye sayısı 60'a 60 şeklinde eşitlenmişti.Yamina'dan Nir Orbach da geçen günlerde koalisyondan desteğini çektiğini açıklamıştı.İsrail, koalisyon ve hükümet krizleriyle son 41 ayda 4 kez seçim yapmıştı.