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Fransa'da bir okulun ebeveynlere gönderdiği 'kılık- kıyafet yönetmeliği' uyarısı sosyal medyada gündem olmadı

Önceki gün bir erkek giyim markasının kadın çalışanlarına gönderdiği 'kılık- kıyafet yönetmeliği' hatırlatması büyük tepki çekmişti. Fransa'da yaşayan gazeteci Ömer Aydın, ülkede benzer uyarının bir okul tarafından ebeveynlere gönderildiği maili takipçileriyle paylaştı. Aydın'ın paylaşımını yorumlayan takipçileri, "Lütfen çocuklarınızın kıyafetlerine dikkat edin, tabi ki hava sıcak ama okul plaj değil." açıklamalı uyarı mailinin Türkiye'de gönderilmesi halinde okul yönetiminin büyük tepki çekeceğini vurguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Fransa'nın laik ve yılmaz bekçileri neden Twitter'da gündem yapıp sokaklarda eylem yapmıyorlar?" diye sordu.

Fransa'da bir okulun ebeveynlere gönderdiği 'kılık- kıyafet yönetmeliği' uyarısı sosyal medyada gündem olmadı
Ekleme: 17.06.2022 - 10:52 Güncelleme: 17.06.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da bir okulun ebeveynlere gönderdiği 'kılık- kıyafet yönetmeliği' uyarısı sosyal medyada gündem olmadı
20 yıla aşkın süredir Fransa'da yaşayan gazeteci Ömer Aydın, çocuğunun eğitim gördüğü okuldan gelen bir maili takipçileriyle paylaştı. Okul yönetiminin velilere toplu olarak ilettiği mailde, veliler kıyafet yönetmeliğine uyulması konusunda uyarıldı.

'HAVA SICAK AMA OKUL PLAJ DEĞİL'

Ömer Aydın'ın paylaştığı mailde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

'Sevgili ebeveynler,

Lütfen aşağıdaki bilgileri not edin:

Lütfen çocuklarınızın kıyafetlerine dikkat edin, tabi ki hava sıcak ama okul plaj değil... Çok ince askılı şort, etek veya üstler giymeyin ve çocuklar koşarken tehlikeli olabilecek parmak arası terliklere dikkat edin.'

Fransa'da bir okulun ebeveynlere gönderdiği 'kılık- kıyafet yönetmeliği' uyarısı sosyal medyada gündem olmadı

Aydın'ın paylaşımını yorumlayan takipçileri, söz konusu uygulamanın Türkiye'de yapılması halinde okul yönetiminin tepki çekeceğini vurguladı. 

KİĞILI DA BENZER BİR UYARI YAPMIŞ VE BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransa'da velilere gönderilen kılık- kıyafet yönetmeliği uyarısının benzer ifadelerle kadın çalışanlarına gönderen erkek giyim markası Kiğılı tepki çekmişti.

Şirketin kadın çalışanlarına gönderdiği belirtilen ve sosyal medyada yayılan uyarı yazısında 'Değerli çalışma arkadaşlarımız, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kılık-kıyafet prosedürünü tekrardan hatırlatmak istedik. Aksesuar, saç bakımı, dekolte, etek boyu ile ilgili kurallar, kılık kıyafet prosedürümüzde açıkça belirtilmiştir. Mavi yaka çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız için özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve basen dikkat çekmeyecek şekilde giyinilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız.' ifadeleri kullanılmıştı.

Şirketin bu mesajı sosyal medyada gün boyu gündem olunca Kiğılı, yeni bir açıklama yaparak çalışanlarından ve müşterilerinden özür dilemişti.
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Fransa'da bir okulun ebeveynlere gönderdiği 'kılık- kıyafet yönetmeliği' uyarısı sosyal medyada gündem olmadı
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