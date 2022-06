Fırsatçı ev sahiplerinden yeni kurnazlık! Kira zammı düzenlemesi sonrası o yöntemlere başvurdular!

Milyonlarca kiracıyı rahatlatan kira zammında yüzde 25 sınırını aşmak isteyen ev sahipleri çifte kontrattan tarihsiz tahliyeye, hileli satıştan elden ödemeye kadar yeni yöntemler geliştirdi.HİLELİ SATIŞYeni kira kontratlarını düzenlemenin sona erdiği 1 Temmuz 2023'e erteleyenlerin yanı sıra, kiralarını döviz bazında isteyen, yasal sınırın üstündeki farkı elden alan, hava parası talep eden ev sahipleri de var.Yaklaşık 2.5 milyon hanenin sadece kira geliriyle geçindiğini belirten uzmanlar, 'Kira artış oranından memnun olmayan ev sahipleri, kiracıyı çıkarmak için hileli satış dâhil her yolu deneyecek. Kayıt dışı tırmanacak, elden ödemeye başvurulacak. Ev sahibi-kiracı davaları artacak' şeklinde konuşuyor.AĞUSTOSU BEKLİYORLARİstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, birden fazla evi olan mülk sahibinin kira bedelinin beklentiyi karşılamadığı için satış eğilimine döndüğünü kaydetti. Aşa, 'Yüzde 25'lik yasal sınıra iki kez takılmak istemeyen ev sahiplerinin temmuzu hatta ağustosu beklediğini görüyoruz' dedi. Mahkemelerde ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları davalarının artacağını dile getiren Aşa, 'Ev sahibi kiracıyı çıkarmak için her türlü yolu deneyecek. Şu an için ağırlıklı hileli satış yöntemi uygulanıyor. Kiracıyı çıkarmak için yakın akrabasına evi satıp, kiracı çıktıktan sonra yeniden üzerlerine alıyorlar' diye konuştu.DÜKKANDAN SONRA EVE GEÇTİTüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan ev sahiplerinin yüzde 25'lik sınırı aşmak için geliştirdiği yan yolları tıkayacak önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi altını çizdi. Akdoğan, 'Son günlerde duyduğumuz bir başka yöntem de çifte kontrat yöntemidir. Özellikle işyeri kiralarında, taraflar kira bedelini aralarında serbestçe belirler. Devlete bildirilen ise başka bir kontrattır. Gerçeği ise başkadır. Bu şimdi konut kiralarında da görülmeye başladı' şeklinde konuştu.KİRALIK KONUTLAR AZALDIDüzenlemenin ardından ortaya çıkan yeni yöntemlerle ev sahiplerinin kendilerini korumaya aldıklarını kaydeden İstanbul Emlak Brokerları Kooperatifi (İSTEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, düzenlemenin barınma ihtiyacına yönelik ev satışlarını artırdığını ve piyasada kiralık dairelerin azaldığını söyledi.Sınırlamadan dolayı artık kiranın iyi bir yatırım olmadığını düşünenlerin evini satışa çıkaracağını belirten Özcan, 'Ancak bu konutlar da yüksek fiyattan satılacak, yine yüksek rakamdan kiraya verilecek' dedi.Son dönemde dönemde ev sahiplerinin tahliye taahhütnamesi talebindeki artışa da dikkat çeken Avukat Barış Özdemir, 'Ancak bunu tarihin boş bırakılmasını talep eden bazı mülk sahiplerinin olduğunu görüyoruz. Yargıtay kararına göre, kira sözleşmelerinin yapıldığı sırada tarih kısmı boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdünün tarihlerinin sonradan doldurulmasının geçerliliği yok' diye konuştu.