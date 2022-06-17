Esenyurt'ta düğünü örgüt propagandasına çevirmişlerdi! Damat da örgütçü çıktı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan düğünde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan atarak örgütsel çağrışım içeren paçavra ve görsellerle halay çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, damat Mesut Karçık ile 9 yakını gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler damat Mesut Karçık ve 9 akrabası terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan 3'ünün 'terör örgütü üyeliği'nden suç kaydı olduğu öğrenilmişti.ÖRGÜTSEL FAALİYET DEĞERLENDİRMESİYapılan incelemelerde damat Mesut Karçık'ın daha önceden de terör örgütüne üye olmak suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada şüpheliler Mesut Karçık ve iki akrabasının örgüt üyeliği kaydının olması nedeniyle yapılan eylemin örgütsel faaliyet olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.CHP'Lİ BAŞKAN ÇELENK GÖNDERMİŞTİÖte yandan skandal sloganların atıldığı, bebek katili terör elebaşına özgürlük istenen düğüne Cumhuriyet Halk Partili Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da çelenk gönderdiği ortaya çıkmıştı.