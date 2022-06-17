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Bedelli affının detayları belli oldu! Kimler yararlanabilecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AK Parti, bedelli affı getiren yasa teklifini hazırladı. Bedelli düzenlemesinin detayları belli oldu! Kimler yararlanabilecek...

Bedelli affının detayları belli oldu! Kimler yararlanabilecek...
Ekleme: 17.06.2022 - 09:36 Güncelleme: 17.06.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Bedelli affının detayları belli oldu! Kimler yararlanabilecek...
Teklife son şekli verilerek bugün ya da en geç önümüzdeki hafta başında TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Teklifin TBMM tatile girmeden hızla yasalaşması sağlanacak.

KİMLER YARARLANACAK

Hazırlanan teklife göre bakaya, yoklama kaçağı ya da saklı olduğu için bedelli düzenlemeleri kapsamına girmeyen gençler bir defaya mahsus olmak üzere yasadan yararlanacak.

Bu kişiler başvurup bedelini ödemek koşulu ile bedelli askerlik yapabilecek. Böylece haklarında devam eden yasal süreçler de sona ermiş olacak.

550 BİN KİŞİ

Teklifin kapsamına giren genç sayısının ise 550 bin civarında olduğu hesaplandı. Bunların önemli bir bölümünün yasa çıktıktan sonra bedelli için başvuru yapması bekleniyor.

Bedelli affının detayları belli oldu! Kimler yararlanabilecek...

FARK ÖDEYECEKLER

Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2022 yılına göre hesaplandığında 56 bin lira ödüyor.

Ancak daha önceki uygulamalardan yararlananlara adaletsizlik olmaması için af kapsamında başvuranlar daha yüksek bir para yatırmak zorunda kalacak.

Bugünün rakamları ile ilave ödemenin 9-10 bin lira civarında olması bekleniyor.

DÖVİZLİ ASKERLİK DE KAPSAMDA

Dövizli askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvurup ücretini yatırmayan, işlemi yarım kalanlara da af getiriliyor.

Yaklaşık 2 bin kişinin bu durumda olduğu belirtiliyor.
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