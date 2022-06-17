Başkan Erdoğan vatandaşların çay davetini kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Erdoğan çay davetini kabul ettiği vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisine İstanbul'da devam ediyor.Erdoğan sabah saatlerinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.Daha sonra Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul eden Erdoğan önümüzdeki dakikalar içinde de Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na Canlı Bağlantı ile katılacak.VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİErdoğan yoğun mesaisi arasında vatandaşların çay davetini de kabul etti.Erdoğan çay içtiği vatandaşlarla sohbet etti. O anlara ilişkin fotoğraflar Erdoğan'ın dijital medya hesabından paylaşıldı.