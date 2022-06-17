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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Bundan sonra başının çaresine baksın...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yunanistan ile Adalar gerilimine ilişkin Başkan Erdoğan, "Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapmayacağız dedik. Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Bundan sonra başının çaresine baksın...
Ekleme: 17.06.2022 - 13:57 Güncelleme: 17.06.2022 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Bundan sonra başının çaresine baksın...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Adaları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandıran Yunanistan'a tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Dürüst siyasetçi olmazsa bunlarla bir daha görüşmeyeceğimiz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.' dedi.

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

'YUNANİSTAN BUNDAN SONRA BAŞININ ÇARESİNE BAKSIN'

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapmayacağız dedik.

Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Dürüst siyasetçi olmazsa bunlarla bir daha görüşmeyeceğimiz. Bundan sonra başının çaresine baksın.

ENERJİ VE İKLİM KONULU EKONOMİ FORUMU

Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzerine liderler olarak bunu yapacağız. Yaklaşık 3'er dakikalık birer tebliğimiz olacak. Bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede videokonferans aracılığıyla anlatacağız.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Çarşamba günü Veliaht Prens Selman'ı Külliye'de kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye Suudia Arabistan ilişkilerini çok daha ileri seviyede nelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir. Resmi ziyarete biz de resmi kabulümüzü yapacağız.'
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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Bundan sonra başının çaresine baksın...
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