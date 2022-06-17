Başkan Erdoğan'dan dünyaya 'TOGG' mesajı! Bu sözlerle duyurdu...

Büyük Ekonomiler Forumu! Başkan Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Forum'a canlı bağlantıyla katıldı.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Uzun dönemli iklim stratejimizi bu yılın sonunda açıklayacağız. Yeşil Eylem Planımızı kabul ettik. Ormanlarımızı korunan alanlarımızı genişletiyoruz.Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması konusunda da üzerimize düşenleri yapacağız.Temiz enerjiye dönüşüm sürecinde tüm ortaklarımızla birlikte çalışmaya hazırız.Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u yılsonu üretim bandından indireceğiz.Ukrayna'da yaşanan savaş enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.'