Başkan Erdoğan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL ETTİCumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.' ifadelerine yer verildi.