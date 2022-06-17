Bakan Soylu duyurdu! 2019 sonrası 48'i PKK'lı 1'i FETÖ'cü 49 belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48'i PKK, 1'i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanının görevden alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, '2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48'i PKK, 1'i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi, bunların 152 yıl 258 ayı kesinleşti.' ifadelerini kullandı.