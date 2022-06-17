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Bakan Nebati'den ihracat açıklaması! "Hedef 300 milyar dolar!"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adana İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ekleme: 17.06.2022 - 15:25 Güncelleme: 17.06.2022 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den ihracat açıklaması! 'Hedef 300 milyar dolar!'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adana İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

APara CANLI YAYIN

Bakan Nebati'den önemli açıklamalar:
İhracat her ay yeni rekor kırıyor. 2023 yılında 300 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.

Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 1'i aştı.

Vatandaşı desteklemeyi sürdürüyoruz. Enflasyonist baskıları azaltıcı tedbirler aldık.

Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir.

Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat pahalılığına sebep oluyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin belirleyici olması fiyatlardaki bu bozulmanın geçici nitelikte olduğuna işaret ediyor.

Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz
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