Bakan Kurum'dan Çölleşme ve Kuraklık Günü mesajı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 17 Haziran 2022 Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.'ARAZİ KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ BASKI HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA'Küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme, arazi bozulumu, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kuraklığın çağın en önemli sorunları arasında olduğunu belirten Kurum, bugün küresel arazi kaynakları üzerindeki baskının her zamankinden daha fazla olduğunu ve artarak devam ettiğini dile getirdi.'ÇÖLLEŞME NEDENİYLE TOPRAKLAR VERİMLİLİĞİNİ KAYBETMEKTE'Hızla artan tüketim seviyelerinin başta toprak olmak üzere, diğer doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığına işaret eden Kurum, 'Dünya genelinde, iklim krizi ve yanlış arazi kullanımına bağlı olarak oluşan çölleşme nedeniyle topraklar verimliliğini kaybetmekte, gıda üretimi azalmakta, işsizlik, zorunlu göç ve çeşitli hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Yaklaşık 2 milyara yakın insanın doğrudan çölleşme ve kuraklıktan etkilendiği tahmin edilmektedir.' ifadelerini kullandı.'SESSİZ FELAKET'Milyarlarca insanı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 'sessiz felaket' çölleşmeye dikkati çekmek ve arazi tahribatı konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 1994 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 17 Haziran'ı 'Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü' ilan ettiğini anımsatan Kurum, şöyle devam etti:'Türkiye, sahip olduğu coğrafi konumu, topografik, klimatik ve toprak özellikleri itibarıyla çölleşme ve kuraklıktan en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Ülke olarak sorumluluğumuzun farkındayız. İklim değişikliğinin artan etkilerini azaltma ve uyum sağlamaya yönelik olarak 2019-2030 yıllarını kapsayan 'Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir. Çölleşme Hassasiyet Haritası ile ülkemizin çölleşmeye karşı hassas alanları tespit ettik. Bugün bu haritaya göre ülke topraklarımızın yüzde 22,5'i yüksek çölleşme riski altındadır.'Bakan Kurum, Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi kapsamında, çölleşme ve erozyona hassas alanlarda gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin belirlenmesi aşamasında karar vericilere yön gösterecek Karar Destek Sistemini kurduklarına ve titizlikle uyguladıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:'Toprakla olan bağı bin yıllara dayanan; toprağı türkülerine, şiirlerine konu eden, hayatının her noktasına taşıyan ve kutsal gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu şuurla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 780 bin kilometrekare vatan toprağımızı, çölleşme ve kuraklığa karşı 'Özümüz Toprak, Sözümüz Korumak' prensibiyle azimle şevkle ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.