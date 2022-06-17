  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 17,98 - 18,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Azılı hırsız öyle bir anda yakalandı ki: Peluş ayımı da çalmış en çok ona sinirlendim!

Bursa'da inanılmaz anlar yaşandı. Gündüz vakti 5 eve giren 2 hırsız, kendilerini fark eden mahalleliden kaçmak için çatıya çıktı. Şüphelilerden biri kaçtı. Diğer hırsız ise bakın nasıl yakalandı...

Ekleme: 17.06.2022 - 09:53 Güncelleme: 17.06.2022 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Azılı hırsız öyle bir anda yakalandı ki: Peluş ayımı da çalmış en çok ona sinirlendim!Vatandaşın başına bela olan hırsız yakalandı... Olay Bursa'da yaşandı. Ev sahiplerinin evde olmadığı saati belirleyen 2 hırsız, ilk girdikleri evden elektronik ve değerli eşyaları alarak çıktı.

Daha sonra yandaki eve giren şüpheliler, burada çalacak eşya bulamayınca buzdolabındaki kolayı içerek yan binaya geçti. Toplam 5 eve girerek hırsızlık yapan şüpheliler, son binadan ayrılacakları sırada mahalleli tarafından fark edildi. Panikle çıktıkları binaya giren şüpheliler, çatıya çıkarak binaların üzerinde bir süre dolandıktan sonra, bir evin bahçesinde saklandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada ev sahibi Mehmet Efe Sacan'ın çalınan tabletinden hırsızların konumu tespit edildi.

Şüphelinin bulunduğu bölgede yoğunlaşan ekipler, evin bahçesinden çatıya çıkarak kaçmaya çalışan Hülya K.'yı (31) yakalarken, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Burak S.'nin kaçtığını belirledi. Yakalanma anını görüntüleyen basın mensuplarına "Ne çekiyorsunuz." diyerek tepki gösteren Hülya K, neden hırsızlık yaptığı sorusuna ise "Neyi neden yaptım. Arkadaşım kaçtı ben kaldım orada. Onun, Allah belasını versin" diyerek gözyaşı döktü.

Kadının üzerinde ve sırtındaki çantada yapılan aramada, 30 adet cep telefonu, 1 adet tablet, yüklü miktarda ziynet eşyası , bir miktar para, iki adet musluk başı ve oyuncak ayı bulundu. Ayrıca şüpheli Hülya K.'nın 21 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Annesinin evde olmadığı saatlerde hırsızların içeri girdiğini ifade eden Mehmet Efe Sacan, "Aşağıdan komşularla birlikte gelirken bizim balkondan birini görüyorlar. Bütün eşyaları dışarı çıkarmış, komşuyla seslenince arkadan kaçmışlar. Sağ olsun polis ekipleri de yakındaymış, hemen müdahale ettiler. Şüpheli kaçmak için çatıya çıkmış. Polis ekipleri de kendilerini tehlikeye atıp çatı çatı hırsız kovaladılar. Biri yakalandı, öbürü de inşallah tez zamanda yakalanır" dedi.

"EN ÇOK PELUŞ AYIMI ÇALMALARINA SİNİRLENDİM"

Evlerinden çok sayıda eşya çalındığını belirten Sacan, "Birçok malzeme çaldılar. Babamın balıkçı malzemeleri, benim tabletim, komşunun ziynet eşyalarını çalmış. Benim peluş ayımı da çalmış. En çok ona sinirlendim.

Arkadaşımın tabletinden benim tabletimin sinyaline baktık. Sinyali bulunca polis ekipleri sağ olsun hemen suç üstü yakaladılar" diye konuştu.

İşlemlerin ardından çalıntı mallar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan Hülya K., Emir Sultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Polis ekipleri kaçan Burak S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan dikkat çeken Ukrayna kararı
Sözünü tutmayan CHP'li Zeydan Karalar yolunu elinden aldığı köylüleri suçladı: Televizyonu görüyorsun bağırıyorsun!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Karne Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalar Hedef 100 milyon yardımcı kaynak!
Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: NATO için de tehdit
Fransa'da bir okulun ebeveynlere gönderdiği 'kılık- kıyafet yönetmeliği' uyarısı sosyal medyada gündem olmadı
Odatv'nin 'söktüler' haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt: İBB'nin korsan ilanı
Esenyurt'ta düğünü örgüt propagandasına çevirmişlerdi! Damat da örgütçü çıktı
ABD, Yunanistan için endişeli! Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte çalışmalarını istiyorlar...
İBB'nin ağaç kıyımını görüntülendi! Çırağan'dan sonra şimdi de Emirgan...
18 milyon öğrenci bugün karnelerini alıyor!
Bedelli affının detayları belli oldu! Kimler yararlanabilecek...
Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in fezlekesi TBMM Başkanlığı'nda!
İsveç terör örgütü PKK propagandası yaptı!
Terör örgütü PKK'dan 'Gezi eylemleri' itirafı!
Sağlık çalışanlarının beklediği haber Meclis'te kabul edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'i kabul etti!
Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'ni basan akademisyenler görevlerinden uzaklaştırıldı!
MİT ve TSK'dan nokta operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Putin'in sağ kolundan 'Türkiye'nin olası harekatından endişeliyiz' çıkışı!
Fırsatçı ev sahiplerinden yeni kurnazlık! Kira zammı düzenlemesi sonrası o yöntemlere başvurdular!

Fırsatçı ev sahiplerinden yeni kurnazlık! Kira zammı düzenlemesi sonrası o yöntemlere başvurdular!

Kapıkule'de kaçakçılığa karşı üst düzey teknoloji devrede!

Kapıkule'de kaçakçılığa karşı üst düzey teknoloji devrede!

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Diyanet'ten yapay et ve GDO fetvası...

Diyanet'ten yapay et ve GDO fetvası...